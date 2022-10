Conectando o hoje e o amanhã: Marco da SIMCom! 20 anos de inovação, crescimento e desenvolvimento.

XANGAI, 15 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- As duas últimas décadas têm testemunhado a mais rápida evolução das tecnologias de comunicação sem fio que estão transformando a sociedade moderna. A SIMCom, uma provedora líder mundial de módulos e soluções de comunicação sem fio, tem sido constantemente pioneira dominante do setor desde 2002. Nos últimos vinte anos, a SIMCom tem liderado a mudança com seus produtos competitivos por meio de uma otimização contínua baseada nas demandas dos mercados verticais. De acordo com o relatório da ABI Research, a SIMCom havia liderado o mundo em remessas de módulos de comunicação sem fio durante quatro anos consecutivos de 2015 a 2018. Desde então, a empresa tem se mantido como uma das principais provedoras de módulos sem fio em nível nacional.

SIMCom desenvolveu um roteiro de produto diversificado, incluindo 2G,3G,4G,5G,LPWA, módulos GNSS, módulos de automação e módulos inteligentes que abrangem vários segmentos verticais de IoT. (PRNewsfoto/SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd.)

Como pioneira no setor dos módulos celulares na China, a capacidade de P&D da SIMCom é um fator principal que impulsiona a jornada de globalização da empresa. Sustentada por seu acúmulo tecnológico de duas décadas, a SIMCom oferece uma conectividade sem fio com estabilidade e confiabilidade extraordinárias, entregues em em milhares de casos de aplicações comerciais.

Para atender às necessidades das crescentes aplicações da IoT e o rápido desenvolvimento das tecnologias de comunicação sem fio, a SIMCom desenvolveu um roteiro de produto diversificado, que inclui 2G, 3G, 4G, 5G, módulos LPWA, módulos GNSS, módulos de automação e módulos inteligentes. Os módulos da SIMCom abrangem vários segmentos verticais de IoT, como energia inteligente, automação inteligente, pagamento inteligente, telessaúde, monitoramento de segurança, cidade inteligente, telemática, indústria inteligente e agricultura inteligente.

A SIMCom desenvolveu uma sólida rede de serviços que foi criada graças aos esforços conjuntos das equipes de suporte on-line e locais distribuídos pelos seis continentes. Com uma grande quantidade de investimentos em equipamentos e profissionais, a SIMCom criou um centro de P&D de alta tecnologia para 5G em Chongqing, o centro tecnológico do sudoeste da China, que conquistou a independência no desenvolvimento de produtos sem fio avançados.

O sucesso da SIMCom não só se desenvolveu a partir de suas vantagens tecnológicas, mas também devido ao seu comprovado sistema de gestão. O rigoroso processo de controle de qualidade garante todas as etapas da produção, incluindo P&D, cadeia de suprimentos, manufatura, serviços pós-venda e melhoria contínua para atender aos padrões industriais. Ao mesmo tempo, são prestados serviços completos aos clientes em termos de certificações regulatórias globais e de MNO, consultoria técnica e suporte ao longo do ciclo de vida de produtos. A filosofia empresarial orientada para o cliente transformou a SIMCom na parceira perfeita de mais de dez mil clientes em 180 países e regiões em todo o mundo.

Ela está entrando em uma era de conectividade inteligente impulsionada por 5G e a IA. Como uma forma mais confiável, tudo será conectado à nuvem. O 5G facilita uma rede onipresente que pode atender a diversas necessidades de conectividade da IoT inteligente, impulsionando a transformação digital em múltiplos setores verticais. Yang Tao, CEO da SIMCom, ressaltou que a nuvem e os terminais são os dois lados da moeda no processo de desenvolvimento da IoT. A SIMCom aumentará constantemente os investimentos em 5G e AIoT e lançará uma série de produtos e soluções voltados para aplicações das plataformas em nuvem de terminais inteligentes para criar valores à prova de futuro para clientes em todo o mundo. Siga a página de linkedin da empresa SIMCom para obter mais informações.

FONTE SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd.

