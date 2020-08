Conférence annuelle de la Banque centrale du Pérou : Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) propose un « système de monnaie souveraine en tant qu'actif »

PARIS et SHENZHEN, Chine, 2 août 2020 /PRNewswire/ -- Shenzhen Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) a été invité à titre de conseiller sur les technologies de monnaie souveraine pour « une nouvelle ère d'élaboration de politiques pour les économies émergentes post-pandémie », la 12e conférence annuelle organisée par la Banque centrale du Pérou (Central Reserve Bank of Peru, CRBP) et Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) le 24 juillet 2020.

La conférence virtuelle a accueilli des participants des banques centrales de Russie, du Pakistan, du Costa Rica et d'Arménie, ainsi que du Centre de recherche monétaire latino-américain, de l'Association internationale de la finance et de l'Institut de recherche économique de l'université de Pennsylvanie. Marc Uzan, le président de RBWC, a souligné l'impact économique de la pandémie de coronavirus sur les pays à travers le monde. Les banques centrales présentes ont fait part de leurs décisions respectives en matière de politique budgétaire et monétaire dans un effort pour rétablir la santé économique et la productivité, maintenir la stabilité financière et guider les efforts à venir pour l'élaboration des politiques après la pandémie.

TCSA a suggéré que les économies nationales devraient renforcer leur système monétaire en faisant évoluer leur monnaie souveraine de crédit vers une monnaie souveraine en tant qu'actif soutenue par des données complètes et des analyses algorithmiques. Grâce à cette approche novatrice, les banques centrales peuvent parvenir à une véritable unification des données fiscales, économiques et monétaires. Cette unification permet également la création d'un « pôle de décision politique » qui supervise directement les systèmes fiscaux, monétaires et économiques d'un pays, en donnant aux représentants du gouvernement et des partis politiques un outil efficace pour piloter les politiques économiques et les programmes sociaux. Avec le « pôle de décision politique », les banques centrales seront en mesure de concevoir des politiques économiques à l'aide de plans fiables, de preuves solides et d'une optimisation en temps réel. L'outil permettra d'améliorer l'efficacité et la réactivité des politiques monétaires contre les chocs internes et externes, tout en soutenant la réforme ciblée des systèmes de gouvernance économique.

Le « système de monnaie souveraine en tant qu'actif » de TCSA se décline en deux formules : « paiement électronique + moteur IA algorithmique + pôle de décision politique » ou « monnaie numérique + moteur IA algorithmique + pôle de décision politique. » Chaque système peut être construit d'ici 1 à 3 ans par-dessus des systèmes de PDV existants ou de paiement mobile, des systèmes bancaires en ligne ou des systèmes de monnaie numérique, assurant ainsi de manière efficace une puissante mise à niveau sans risque des systèmes de paiement existants. En outre, TCSA procédera à un transfert complet de technologie de tous les logiciels et du matériel sur mesure aux banques centrales partenaires pour assurer la confidentialité et la sécurité absolue des données.

En août, TCSA organisera des webinaires avec différentes banques centrales pour discuter plus en profondeur de la mise en place du « système de monnaie souveraine en tant qu'actif ».

SOURCE Thousand Cities