Conférence d'IMPROVATE sur les technologies propres et les énergies renouvelables : « Les pays qui ne rejoignent pas la révolution des technologies propres paieront un lourd tribut »

TEL AVIV, Israël, 29 mars 2021 /PRNewswire/ -- La conférence internationale d'IMPROVATE sur les technologies propres et les énergies renouvelables s'est tenue à Tel Aviv la semaine dernière avec la participation des ministres de l'énergie, de l'environnement et des infrastructures de neuf pays afin de promouvoir la collaboration technologique entre les entreprises du secteur privé et les gouvernements du monde entier.

Pour regarder la conférence : https://bit.ly/3spqz3S

Improvate International Conference Cleantech & Renewable Energy 2021 Nicholas Christodoulidis, head of economic and commercial affairs at the embassy of Greece in Israel, Dr. Roy Posmanik from the Volcani Institute for Agricultural Research and Dr. Avi Luvchik, head of business development at Capital Nature

Dans le contexte des récents accords régionaux sur l'énergie signés par Israël, une conférence internationale sur les énergies propres et le recyclage s'est tenue à Tel Aviv la semaine dernière. La conférence a présenté des solutions technologiques permettant d'accroître la production d'énergie renouvelable face aux défis posés par le changement climatique mondial.

Parmi les participants à la conférence figuraient l'ancien président bulgare, Rosen Plevneliev, Jacques Ipongo Kumalela, secrétaire général des infrastructures de la République démocratique du Congo, Temenuzhka Petkova, ministre bulgare de l'énergie, Nicholas Christodoulidis, responsable des affaires économiques à l'ambassade de Grèce en Israël, Job D. Masima, ambassadeur de la République-Unie de Tanzanie et Reta Nega Alemu, ambassadeur d'Éthiopie. Étaient également présents les meilleurs experts internationaux et les principales entreprises israéliennes du secteur des technologies propres et des énergies renouvelables.

Irina Nevzlin, fondatrice et présidente d' IMPROVATE a déclaré : « L'énergie propre est l'un des problèmes les plus importantes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Nous devons nous efforcer d'atteindre un avenir sans carbone si nous voulons réduire les coûts énergétiques, mettre un terme au réchauffement climatique et offrir des avantages économiques majeurs aux pays en voie de développement. »

Dr. Avi Luvchik , responsable du développement commercial chez Capital Nature , une société d'investissement axée sur les technologies révolutionnaires dans les domaines de la durabilité, a déclaré : « Ce qui relie les entreprises de notre portefeuille, c'est qu'elles disposent toutes de technologies de rupture qui peuvent apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons dans ces domaines. »

Eitan Shmueli , PDG de MayMaan , qui réinvente le moteur à combustion interne avec son moteur à piston modifié Aquastroke qui utilise un carburant abordable, propre et renouvelable dérivé de 70% d'eau et de 30% d'éthanol. « Le système breveté génère une puissance et un couple comparables à ceux des moteurs diesel sans mauvaises émissions et réduit les coûts d'exploitation jusqu'à 50%. Nous avons pour but de remplacer les moteurs polluants en commençant par les générateurs, les camions, les locomotives et les prolongateurs d'autonomie pour tous les véhicules électriques. »

Boaz Weizer , PDG de Chakratec , un fournisseur leader de solutions de stockage d'énergie basées sur sa technologie innovante de volant d'inertie a déclaré : « Nous proposons une solution de système de stockage d'énergie qui dynamise les réseaux dans les endroits où l'on souhaite mettre en place une infrastructure de recharge rapide. »

Daphna Nissenbaum , PDG et co-fondatrice de TIPA , une entreprise révolutionnaire de technologie alimentaire qui ouvre la voie à la résolution de la crise mondiale des emballages plastiques, a déclaré : « Ce que nous envisageons, c'est un emballage qui imite réellement la nature et qui peut remplacer le plastique conventionnel par une solution entièrement compostable qui se décomposera et se biodégradera et reviendra dans la nature d'ici six mois maximum pour devenir une nouvelle ressource.","

Jack Bigio , PDG d' UBQ Materials , qui a mis au point l'une des technologies avancées de conversion des déchets les plus prometteuses, en transformant les déchets ménagers en une matière première respectueuse du climat pour l'industrie manufacturière : « Nous remplaçons les plastiques à base de pétrole fossile et nous proposons un matériau très compétitif en termes de coûts, ce qui est très important pour que le marché s'adapte », a déclaré M. Bigio.

David Mayer , PDG Phinergy , qui a mis au point une technologie métal-air unique pour la production et le stockage d'énergie qui utilise les métaux comme source d'énergie propre, a déclaré : « Nous vendons déjà des produits de sauvegarde de l'énergie pour les infrastructures essentielles et nous avons des programmes pour les véhicules électriques avec trois constructeurs automobiles en Inde, où nous affichons une autonomie double, voire triple. »

Gil Tomer co-fondateur et directeur de l'exploitation de Airovation Technologies , une entreprise primée spécialisée dans la technologie de stockage du carbone qui vise à relever le défi mondial des émissions de carbone, a déclaré : « Globalement, ce que nous avons inventé est un processus très efficace pour transformer le carbone en valeur. La vente de ces produits finis minéraux rend l'ensemble du processus de stockage du carbone économiquement viable et, dans certains cas, même rentable ».

Doron Tamir Co-fondateur et PDG de Luminescent Power , dont la technologie innovante en matière d'énergie solaire permet de produire de l'énergie solaire 24/7/365 à un coût inférieur à toute autre technologie. Tamir a déclaré : « Les prévisions relatives à l'énergie photovoltaïque pour 2050 sont de 8 cents par kwh, ce qui est très cher, mais nous, chez Luminescent, nous pouvons le faire pour exactement 5 cents en 2025. C'est donc 25 ans plus tôt et un bien meilleur prix. »

Dr. Ory Zik , PDG de Qnergy , qui met sur le marché un groupe électrogène sans entretien qui aide à lutter contre le changement climatique et à renforcer la résilience, a déclaré : « Nous réduisons constamment nos coûts, donc notre prix. Notre plan de croissance consiste donc à nous attaquer à des marchés de plus en plus grands à mesure que nos prix baissent », a déclaré Zik.

Dana Hubner , VP Business Development du groupe WFI , experte dans le domaine du traitement de l'eau, a déclaré : « Triple-T by WFI fournit des effluents propres, sûrs et abordables via des solutions respectueuses de l'environnement, simplifiant les opérations, minimisant les équipements, la main-d'œuvre et la boue, ce qui permet de réaliser jusqu'à 80 % d'OPEX et d'économies d'énergie, d'autonomie en matière d'eaux usées et de tranquillité d'esprit. »

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Tvb3h4I7hM4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1473856/IMPROVATE.jpg

SOURCE IMPROVATE