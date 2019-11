Conférence Disability Matters Europe 2019 : Les lauréats

MARCHÉ Accor Group

Disneyland Paris

Network Rail Infrastructure Ltd

TOMI WORLD







MAIN D'ŒUVRE KPMG UK

SAP Brasil Ltda.















MILIEU DE TRAVAIL American International Group UK Limited



J.P. Morgan

Procter & Gamble







ÉTAPES VERS LE SUCCÈS HSBC Holdings Plc





Les lauréats représentent la référence absolue en ce qui concerne l'engagement requis, et les actions nécessaires, pour réussir à intégrer le handicap à la main d'œuvre, au milieu de travail et au marché européens. Ces entreprises lauréates sont des modèles que toutes les organisations devraient s'efforcer d'émuler. En reconnaissance des programmes, initiatives et efforts éducatifs en matière de handicap de chacune de ces entreprises, les lauréats de cette année ont été honorés dans le cadre de la 7ième Disability Matters Europe Conference & Awards annuelle de Springboard Consulting qui s'est déroulée du 12 au 14 novembre 2019, chez Cisco International Limited, à Feltham, au Royaume-Uni.

Les participants ont non seulement célébré nos lauréats et appris comment ils ont réussi, ils ont également été éduqués par des experts en la matière à travers le spectre du handicap. La conférence de cette année, organisée par Cisco International Limited, a invité deux orateurs de marque édifiants et exceptionnels qui ont inspiré les participants : Marc Woods, partenaire fondateur d'Equiida, médaillé paralympique, auteur, et Lisa Pearce, directrice générale de British Wheelchair Basketball.

Springboard considère que, lorsqu'une entreprise dit, « nous sommes engagés envers la diversité », c'est un peu comme si on invitait des segments divers de la population à une fête. Mais, lorsqu'une entreprise dit, « nous sommes engagés envers l'inclusion », c'est comme si on leur demandait de danser. Nous encourageons les chefs d'entreprise européens à assister aux conférences Disability Matters Europe futures pour être éduqués, inspirés, faire du réseautage, célébrer et s'engager envers la pleine intégration des personnes handicapées à la main d'œuvre, au milieu de travail et au marché.

Pour en savoir plus sur cet évènement, y participer ou devenir un commanditaire, visitez >> https://consultspringboard.com/disability-matters/2019dmeur/.

À PROPOS DE SPRINGBOARD CONSULTING®

Springboard, fondé en 2005, est l'expert reconnu en matière d'intégration du handicap à la main d'œuvre, au milieu de travail et au marché mondiaux. Springboard sert des entreprises et des organisations à travers les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Asie et est devenu un partenaire de confiance en ce qui concerne les questions et les initiatives entourant le handicap dans quasiment toutes les catégories opérationnelles. Springboard honore chaque année des initiatives organisationnelles exemplaires qui promeuvent la sensibilisation, le soutien et l'engagement des personnes handicapées en tant qu'employés et en tant que consommateurs par le biais des prix Disability Matters Awards.

www.consultspringboard.com

