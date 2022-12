Conférence mondiale des partenaires Hisense : être le meilleur joueur

Lan Lin, président de Hisense, a prononcé un discours intitulé « To Be the Top Player » (être le meilleur joueur) lors de la conférence. Dans son discours, M. Lin a été ravi d'annoncer la visibilité sans précédent de Hisense en tant que sponsor officiel de ce tournoi et a souligné sa croissance constante au cours des quatre dernières années.

Selon M. Lin, la force et la compétitivité globales de Hisense ont atteint un nouveau niveau, avec un chiffre d'affaires estimé à titre indicatif passant de 18,1 milliards de dollars US en 2018 à 27 milliards de dollars US cette année. Par ailleurs, l'industrie B2B est également devenue progressivement un nouveau secteur de croissance pour les activités internationales de Hisense, ce qui a renforcé la notoriété de la marque Hisense à un taux de croissance annuel composé de 10 %, selon Ipsos. Un autre point fort des réalisations de Hisense réside dans sa capacité opérationnelle améliorée. En incorporant la culture locale et la philosophie de gestion de Hisense, la société a réussi à créer 66 entreprises à l'étranger, 23 centres de recherche et développement et 31 bases de production, ce qui lui a permis de remporter l'or sur les marchés mondiaux.

Hisense maintient son engagement envers la mondialisation

Pour stimuler davantage le développement mondial de Hisense, M. Lin a également présenté trois visions de l'avenir de Hisense pour les prochaines années. L'un de ses principaux objectifs est de porter l'image de marque de Hisense à un niveau beaucoup plus élevé en faisant passer son indice de marque mondial au-dessus de 100 d'ici trois ans. Comme l'a expliqué M. Lin, ce n'est qu'en améliorant son image de marque que Hisense pourra se développer en tant que marque de renom et assurer son développement durable. Pour cela, Hisense renforcera ses investissements dans les produits afin d'améliorer leur fonctionnalité et leurs performances.

En outre, afin de mieux suivre la tendance mondiale, Hisense sera également déterminé à consolider sa croissance mondiale en établissant une deuxième courbe de croissance, et comme l'a souligné M. Lin, cette activité devrait se concentrer sur deux mots : intelligent et durable. Cela signifie que Hisense ira de l'avant avec sa stratégie de « maison intelligente » et fera progresser son développement durable et à faible émission de carbone.

Enfin, M. Lin a proposé que Hisense s'améliore afin de devenir la meilleure société possible. La société va développer une nouvelle stratégie de croissance en attirant les meilleurs talents pour concevoir les meilleurs produits.

La conférence mondiale des partenaires a permis de revenir sur le parcours de mondialisation de Hisense, de présenter sa dernière technologie d'affichage et de partager ses objectifs avec tous les partenaires. Au cours des prochaines années, Hisense redoublera d'efforts pour s'imposer comme une marque internationale en augmentant l'indice de prix de sa marque, en faisant progresser son développement durable et en poursuivant sa restructuration, dans le but de devenir l'acteur principal dans ce domaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970799/Dr_Lan_Lin_Chairman_Hisense.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1970800/Hisense_Official_Sponsor_FIFA_World_Cup_2022.jpg

SOURCE Hisense