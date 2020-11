Conferência anual da Aliança Internacional de Turismo de Montanha de 2020 teve início em 18 de novembro

Desde o início deste ano, a COVID-19 tem impactado e influenciado a indústria global de turismo de montanha de uma maneira sem precedentes. Atualmente, a COVID-19 foi efetivamente controlada na China e a indústria do turismo se recuperou significativamente. No entanto, do ponto de vista global, a pandemia não foi controlada efetivamente e ainda é um problema em alguns países e regiões, e, por isso, a indústria mundial do turismo continua enfrentando muitos desafios e incertezas a respeito do futuro.

O foco da conferência anual da IMTA de 2020 está no tema "O caminho do desenvolvimento do turismo de montanha no mundo pós-COVID". Durante a conferência anual, os participantes se concentraram neste importante tópico e discutiram a fundo como promover a revitalização e a qualidade do turismo de montanha após a pandemia, e oferecer orientação e apoio prático para a gestão global do turismo de montanha e a promoção da indústria mundial do turismo.

O evento deste ano adotou vários métodos inovadores de transmissão em uma combinação on-line e off-line com conexão de dentro e fora do evento pelo Facebook, Twitter, Sina News, Colorful Guizhou News Website, Zhongwang News APP e outras plataformas de novas mídias nacionais e estrangeiras para difundir o grande acontecimento que é esta conferência anual para o público em tempo hábil.

As atividades relacionadas à Conferência anual da IMTA de 2020 incluíram o "Mountain Hero Club, Marvelous Roadside Scenery", a Primeira cúpula de presidentes provinciais da associação da indústria de turismo autônomo da China e a Promoção de rotas clássicas de turismo autônomo de Guizhou, o fórum de empresários sobre "Facilitação de turismo de montanha na província de Guizhou", o salão temático de membros da IMTA, a exposição de fotografia "Diálogo entre o turismo de montanha de Guizhou e outras montanhas famosas pelo mundo", o "8·9·00" Encontro para a discussão de conceitos sobre novas demandas, mercado e consumo, turismo de montanha e a Mostra cultural.

Links para acompanhar a conferência:

https://www.youtube.com/watch?v=0Gb02wGVZS0

https://www.youtube.com/watch?v=aigg44qYnKc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338796/International_Mountain_Tourism.jpg

FONTE Guiyang Tourism Development Committee; International Mountain Tourism Alliance

SOURCE Guiyang Tourism Development Committee; International Mountain Tourism Alliance