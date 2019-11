Conferência da Indústria de Segurança da China 2019 realizada em Foshan, Guangdong

FOSHAN, China, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- De 20 a 22 de novembro, a Conferência da Indústria de Segurança da China 2019 acontece com mais de 3.000 especialistas, acadêmicos e líderes empresariais do setor – tanto nacionais como estrangeiros – participando do evento. A Conferência está sendo realizada no Distrito de Nanhai de Foshan City, em Guangdong. O evento oferece 21 atividades e seminários relacionados, que constroem uma importante plataforma para que o mundo entenda a indústria de segurança da China.

A Conferência é conjuntamente promovida pelo Centro para Desenvolvimento da Indústria da Informação da China, Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação da Província de Guangdong, Departamento de Gestão de Emergências da Província de Guangdong e pelo Governo Popular da Municipalidade de Foshan. Para explorar novas tendências de desenvolvimento da indústria de segurança da China, os participantes focam em tópicos como "transporte seguro", "cidade segura", "produção segura" e "serviços seguros".

A Conferência de Promoção de Produtos e de Tecnologia da Indústria de Segurança da China e outras atividades serão realizadas junto com o evento.

Na cerimônia de abertura, o ministro da Indústria e Tecnologia da Informação e a China Reform Holdings Co., Ltd. assinaram um acordo de cooperação estratégica para promover o desenvolvimento da indústria de segurança. Para promover o desenvolvimento da indústria, foi oficialmente lançada a Aliança da Indústria de Segurança. Além disso, uma quantidade de grandes projetos, a exemplo do Tencent Industrial Internet para a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macao, foi firmada, com um investimento total de 7 bilhões de yuanes.

A experiência interativa é um dos destaques da Conferência. Na Conferência de Promoção de Produtos e de Tecnologia da Indústria de Segurança da China, uma "Zona Interativa de Experiência e Treinamento" foi instalada pela primeira vez. Isto oferece aos visitantes uma boa oportunidade de aprender conhecimentos sobre segurança, com a ajuda da tecnologia de realidade virtual (RV) e de unidades de experiência interativa que simulam terremotos, tufões e queda de objetos. Para ajudar empresas a melhorarem seu nível de produção de segurança, será dada no local uma "Aula de Segurança" com a expectativa da participação de 5.000 empresas.

O distrito Nanhai de Foshan City fica no coração da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Seu imenso potencial de desenvolvimento atrai a relocação e a agregação um grande número de empresas da indústria de segurança. E a escala da indústria tem crescido. As estatísticas mostram que a indústria de segurança da região passou de 24 bilhões de yuanes em 2018, com uma taxa de crescimento próxima de 40%.

"Em seguida, o Distrito de Nanhai vai continuar a levar a indústria de segurança como uma das prioridades de desenvolvimento. Suas cadeias upstream e downstream vão continuar melhorando, e os potenciais de desenvolvimento da indústria de segurança serão combinados. Esperamos que a Conferência da Indústria de Segurança da China 2019 atraia mais atenção da indústria e mais empresas se estabeleçam em Nanhai, fazendo daqui um marco do desenvolvimento da indústria de segurança da China", disse um funcionário do Distrito de Nanhai.

FONTE The People's Government of Foshan Municipality

