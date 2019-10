Conferência da Linglong Tire Partner para a Região Sul Americana e Caribenha 2019 realizada na Cidade do Panamá

CIDADE DO PANAMÁ, Panamá, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- De 5 a 7 de outubro, a primeira Conferência da Linglong Tire Partner para a Região Sul Americana e Caribenha 2019 foi com êxito realizada na Cidade do Panamá. Aproximadamente 70 distribuidores da Linglong da América Central e do Sul reuniram-se aqui para discutir e compartilhar suas opiniões a respeito das tendências de desenvolvimento e futuro planejamento da Linglong Tire. Na manhã de 5 de outubro, a Linglong apresentou suas conquistas de desenvolvimento da primeira metade de 2019 para revendedores presentes à conferência, que falaram muito sobre a atual influência da Linglong na indústria de pneus. Na tarde de 5 de outubro, todos os parceiros participaram da cerimônia de abertura da nova loja da marca, situada em LA CHORRERA, Cidade do Panamá, atendendo a um gentil convite do distribuidor da Linglong no Panamá.