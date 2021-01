Conferencia de medios: Informe State And Trends In Adaptation y la Cumbre Internacional de Adaptación Climática 2021

Para obtener más información sobre la Cumbre Internacional de Adaptación Climática (CAS) del lunes 25 de enero de 2021 y los pronunciamientos adjuntos del Centro Global de Adaptación (CGA) del viernes 22 de enero, por favor únase a nuestra conferencia de medios con:

Ban Ki -moon, 8.° secretario general de las Naciones Unidas y presidente del Centro Global de Adaptación

-moon, 8.° secretario general de las Naciones Unidas y presidente del Centro Global de Adaptación Patrick Verkooijen, director ejecutivo del Centro Global de Adaptación

En la segunda parte de esta sesión de medios usted recibirá una conferencia extraoficial de antecedentes sobre la Cumbre Internacional de Adaptación Climática.

El Centro Global de Adaptación

El Centro Global de Adaptación (CGA) es una nueva organización internacional, dirigida por Patrick Verkooijen, que actúa como intermediaria de soluciones para acelerar las acciones de adaptación.

En preparación para la Cumbre, el CGA realizará los siguientes anuncios el viernes 22 de enero de 2021 en su calidad de socio directivo de la Cumbre Internacional de Adaptación Climática.

++Embargado hasta el viernes 22 de enero de 2021, 01:00 GMT++

Informe State and Trends in Adaptation 2020

Este informe es el primero de una serie que evaluará los avances en adaptación climática y ofrecerá orientación y recomendaciones sobre las mejores prácticas para adaptarse a los efectos de un clima cambiante y aumentar la resiliencia a los choques climáticos.

Declaración científica firmada

Más de 2.500 científicos de más de 130 países emitirán una declaración firmada en la que exhortarán a los líderes mundiales, a los tomadores de decisiones y a los inversionistas, a cambiar la forma en que entendemos, planificamos e invertimos en un clima cambiante, buscando garantizar que limitemos los daños futuros.

Declaración de la juventud

Liderados por la Youth Adaptation Network de la CGA, jóvenes de más de 115 países presentarán un Global Youth Call to Action "Adapt for our Future" (Llamado a la acción juvenil a nivel global: "Adaptación para nuestro futuro"), que se compartirá con los líderes mundiales en la Cumbre Internacional de Adaptación Climática.

++Embargado hasta el lunes 25 de enero de 2021, 01:00 GMT++

Sesión informativa de antecedentes, Cumbre Internacional de Adaptación Climática

Organizada por los Países Bajos, la CAS2021 es la primera cumbre global de líderes mundiales dedicada a acelerar acciones para una recuperación de la Covid-19 resiliente al clima. Tras la labor de la Comisión Mundial sobre la Adaptación, presidida por Ban Ki-moon, 8.° secretario general de las Naciones Unidas, Bill Gates, cofundador de la Fundación Bill y Melinda Gates y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la CAS2021 lanzará un amplio programa de acciones de adaptación para inaugurar una década de transformación.

Participarán líderes mundiales como Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos; Angela Merkel, canciller de Alemania; Boris Johnson, primer ministro británico; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Narendra Modi, primer ministro de la India; y Sheikh Hasina, primer ministro de Bangladesh. Se unirán a ellos Bill Gates, cofundador de la Fundación Bill y Melinda Gates, el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

Durante esta sesión informativa de antecedentes, se le informará sobre los objetivos, la pertinencia y el contenido de la Cumbre Internacional de Adaptación Climática, y se compartirá información práctica sobre cómo registrarse para asistir.

Registro para la Cumbre

Si desea unirse a la CAS como miembro de la prensa, es necesario un registro de prensa. Para registrarse como miembro de la prensa para la CAS2021, haga clic aquí: https://www.cas2021.com/press/press-accreditation

Para obtener más información

Coordinador de medios de la Cumbre Internacional de Adaptación Climática

[email protected]

Director de comunicaciones, Centro Global de Adaptación

[email protected]

Sitio web

www.cas2021.com

FUENTE The Global Center on Adaptation

Related Links

https://gca.org/home



SOURCE The Global Center on Adaptation