Conferência do PNUD de 2019 da indústria de hidrogênio ocorre em Foshan, China

A conferência foi dirigida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e teve a coorganização do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, com o total apoio do Governo do Povo da Cidade de Foshan e do Governo do Povo do Distrito de Nanhai, cidade de Foshan. Houve dez fóruns temáticos durante os três dias de conferência. Ao mesmo tempo, ocorreu a Terceira Mostra Internacional de Foshan, China, de Tecnologia e Produtos de Energia à Base de Hidrogênio e Células Combustíveis, que tratou da fabricação de veículos completamente movidos a células de combustíveis à base de hidrogênio, energia à base de hidrogênio e componentes do núcleo das células de combustíveis, materiais e outras áreas.

Durante a conferência, houve o lançamento do primeiro manual de segurança da indústria chinesa de veículos movidos por células de combustíveis, o Safety Guidance for Hydrogen Fuel Cell Vehicles 2019. O documento tem o objetivo de elevar a conscientização do setor sobre a segurança de veículos movidos a células de combustíveis e servir como base para o desenvolvimento e revisão de normas relevantes para o setor.

Valerie Cliff, vice-administradora assistente e vice-diretora regional da Ásia e do Pacífico do PNUD, comentou em seu discurso que, há 16 anos, o PNUD tem o compromisso de promover uma economia com baixa emissão de carbono na China e de explorar uma solução em energia limpa à base de hidrogênio para a indústria doméstica de hidrogênio e para o setor de células de combustíveis. Por meio do desenvolvimento da economia da energia à base de hidrogênio e da comercialização de células de combustíveis, eles desenvolveram uma ampla plataforma internacional para a industrialização na China da energia à base de hidrogênio e de células de combustíveis, promoveram o desenvolvimento da economia verde e de baixa emissão de carbono da China e colaboraram para alcançar as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

A energia à base de hidrogênio alavancou o desenvolvimento verde do distrito de Nanhai por ser ecológica, eficiente e permitir ampla aplicação. Nos últimos anos, o distrito de Nanhai lançou o primeiro posto de abastecimento de hidrogênio da China e implantou políticas de apoio aos veículos movidos a hidrogênio. Isso fomentou a construção de postos de abastecimento de hidrogênio de alta densidade, comercializáveis e padronizados em grande escala. Hoje, o distrito de Nanhai já construiu o primeiro lote de postos de abastecimento de hidrogênio de alta densidade, comercializáveis e padronizados e o primeiro posto de abastecimento conjunto de combustíveis à base de hidrogênio e petróleo da China.

O distrito de Nanhai também acrescentou à sua pauta o desenvolvimento de talentos para o setor de hidrogênio. Na conferência, o Instituto para o Treinamento Vocacional para a Economia do Hidrogênio do PNUD foi oficialmente inaugurado. O instituto fica no "Vale do Hidrogênio de Xianhu" e tem promoção conjunta do PNUD e do Governo do Povo do Distrito de Nanhai da cidade de Foshan.

FONTE The People's Government of Nanhai District, Foshan City

