Conferencia East Tech West: La innovadora Guangzhou desempeña un rol fundamental en el Área de la Gran Bahía de China

GUANGZHOU, China, 30 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- El evento East Tech West, una conferencia organizada por la CNBC y el Comité Administrativo del Distrito de Nansha, se realizó entre el 27 y el 29 de noviembre en la ciudad de Guangzhou, sur de China, un importante centro del Área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao. El evento convocó a más de 200 líderes mundiales del ámbito de los negocios y la tecnología, incluyendo ejecutivos senior o fundadores de Alibaba, JP Morgan, Pony.ai, Didi Chuxing, Ctrip.com, Ernst & Young, Telenor, Microsoft y WM Motor. A través de un intercambio de perspectivas sobre la inteligencia artificial (IA), la tecnología financiera (fin-tech), la fabricación inteligente y otros temas muy debatidos, se discutió sobre las formas de aprovechar las oportunidades provenientes de la revolución tecnológica e industrial y de liberar el potencial para la innovación.

En medio de una nueva ronda de la revolución industrial y tecnológica, con el crecimiento de China el mundo está presenciando una convergencia de la revolución tecnológica en algunas áreas críticas. Y la fuerza interna que impulsa la innovación y el avance tecnológico se encontraba entre los temas que se discutieron en el evento de Guangzhou, una frontera de la innovación científica y tecnológica mundial.

La innovación científica y tecnológica resulta esencial para impulsar el crecimiento económico de las áreas de la bahía y, lo que es más importante, para desarrollar el área en su conjunto. Las tres principales áreas de bahía del mundo; Nueva York, Tokio y San Francisco, son buenos ejemplos. A nivel mundial, el Área de la Gran Bahía de China apunta a convertirse en un centro de transporte marítimo, comercio, servicios financieros, innovación tecnológica y fabricación de avanzada y es de esperar que se convierta en un nuevo motor de la innovación tecnológica de China.

La IA, por ejemplo, es algo que atrajo las miradas en el evento. Nansha ha albergado proyectos tecnológicos de más de 130 líderes industriales en este campo, incluidos Tencent, AsiaInfo, CloudWalk, iFlytek y Pony.ai. El Instituto Internacional de Inteligencia Artificial de Guangzhou se ha establecido aquí y el Parque Industrial de Inteligencia Artificial de Nansha, que tendrá una superficie de dos kilómetros cuadrados, se construirá en Qingsheng, un centro de la Zona Piloto de Libre Comercio de China (en Guangdong) dentro del Área de Nansha en Guangzhou.

A medida que Nansha abre sus servicios públicos de educación, salud y transporte, a las empresas de IA se les ofrece más espacio para aplicar sus innovadores productos y servicios. "Nansha va camino a convertirse en una ciudad inteligente ejemplar basada en IA", manifestó Cai Chaolin, secretario del partido de Nansha.

Para establecerse como una ciudad-centro de la Gran Área de la Bahía, Guangzhou está reuniendo recursos de calidad de todas partes del mundo. Como incubadoras de tecnologías tales como la IA, los big data y la biotecnología, el Instituto de Inteligencia Artificial de Nansha, la Isla Inteligente de Pagos Móviles de Pazhou y el Parque Biológico de GE demuestran el modo en que Guangzhou comparte su orientación y sus valores con el mundo en busca de la innovación. Esto ha cambiado el modo en que la gente vive, trabaja y piensa.

"En los últimos años, China ha estado haciendo grandes avances en el frente tecnológico. El crecimiento de su industria de IA, que depende en gran medida de los datos masivos, ha sido rápido. En efecto, China es 'la Arabia Saudita de los datos' por su enorme potencia informática", afirmó Li Jing, directora administrativa y vicepresidente del directorio de Asia Pacífico en JP Morgan.

"En un mundo en el que la tecnología está en un cambio constante, China ha cobrado un gran impulso para el desarrollo científico y tecnológico a futuro. La CNBC está deseosa de emprender el camino hacia un desarrollo compartido con China", afirmó KC Sullivan, presidente y director administrativo de CNBC International. En su opinión, Nansha resultará un importante contribuyente al escenario tecnológico de China.

De hecho, la innovación científica y tecnológica se basa en un mercado y un entorno político sólidos. Con un entorno fuerte y propicio para el desarrollo tecnológico, Nansha ha continuado desplegando políticas favorables y forjando un clima orientado al futuro. Un informe de KPMG muestra que el distrito se ubica en el puesto 51 a nivel mundial en lo que refiere al entorno empresarial, por encima del promedio mundial.

A medida que crece y se fortalece una gran cantidad de empresas innovadoras e incubadoras, su influencia en el mundo también aumenta. En este sentido, Guangzhou ha consolidado su posición entre las ciudades internacionales.

De acuerdo a la última clasificación mundial de ciudades que publica la Globalization and World Cities Research Network (GaWC), Guangzhou ha pasado a integrar la categoría alfa de las ciudades globales de primer nivel. Fuentes de la GaWC manifestaron que, en comparación con las ciudades del Delta del Río Yangtsé (excluyendo a Shanghái), las ciudades del Delta del Río de las Perlas están más conectadas con el mundo.

La conectividad mundial ha canalizado en gran medida los recursos de calidad global hacia Guangzhou. Los datos muestran que en 2017 Guangzhou albergó 40.000 nuevas compañías tecnológicas, lo que significa que en promedio se establecieron 11 por día.

Nansha es tan solo un testimonio de la capacidad de Guangzhou para agrupar a las empresas innovadoras. A lo largo de los últimos tres años, desde el establecimiento del Área de Nansha, la comunidad empresarial se ha multiplicado casi por nueve pasando de 8.400 a 83.000 empresas, al mismo tiempo que se realizaban inversiones en 127 proyectos por parte de empresas de la lista Fortune Global 500 establecidas allí.

A medida que madura un ecosistema orientado a la innovación que incluye políticas, capital, talentos y distribución, se ha conformado un patrón básico de innovación. Estimaciones de terceros muestran que Nansha se ubica en el tercer puesto en China por su innovación institucional y en el primero durante dos años consecutivos por su facilitación del comercio. "Nansha está llamada a convertirse en un centro internacional de la innovación dentro del Área de la Gran Bahía", manifestó Cai.

La economía del Área de la Bahía es vista como uno de los principales impulsores del crecimiento económico mundial. Quienes asistieron a la East Tech West 2018 estuvieron de acuerdo en que, con un flujo de recursos libre y factores innovadores de calidad provenientes de todo el mundo, sumados a la sinergia resultante generada al interior del Área de la Gran Bahía, es de esperar que Guangzhou se convierta en un innovador global de tecnología influyente y competitivo.

FUENTE The Administrative Committee of Nansha District of Guangzhou

