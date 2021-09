Conferência Internacional sobre Desperdício de Alimentos a ser realizada em Jinan de 9 a 11 de setembro

De acordo com Li Meng, vice-governador da província de Shandong, a conferência será realizada on-line e no local, com uma atividade de visita no local realizada na manhã de 10 de setembro e na cerimônia de abertura da conferência realizada à tarde, convidando líderes e representantes relevantes de países e organizações internacionais para discursarem. Três fóruns temáticos estão programados para serem realizados em 11 de setembro, concentrando-se respectivamente na redução do desperdício de alimentos na produção, na redução do desperdício de alimentos pós-colheita e na redução do desperdício de alimentos no consumo. Espera-se que a "iniciativa de Jinan sobre o desperdício internacional de alimentos" seja divulgada durante a Conferência, e a Ação Provincial de Shandong sobre o Desperdício de Alimentos será lançada.

A conferência será abordada on-line pelos ministros agrícolas da Itália, Estados Unidos, Reino Unido, França, Indonésia e outros estados membros do G20, enviada especial da cúpula de sistemas alimentares das Nações Unidas, diretor geral da Organização das Nações Unidas para alimentos e agricultura.

A conferência será assistida por embaixadores da China de 15 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610692/1.jpg

FONTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

SOURCE Information Office of the People's Government of Shandong Province