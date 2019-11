Conferencia sobre la Cooperación e Intercambio Cultural de Chinos en el Extranjero, y el Desarrollo de la Creatividad Cultural Juvenil Guangdong-Honk Kong-Macao organizada en Jiangmen, China

JIANGMEN, China, 15 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Del 13 al 15 de noviembre, la Ciudad de Jiangmen en la Provincia de Guangdong organizó la Conferencia sobre la Cooperación e Intercambio Cultural de Chinos en el Extranjero, y sobre Desarrollo de la Creatividad Cultural Juvenil Guangdong-Honk Kong-Macao, la que tuvo lugar en el Guangdong Zhuxi International Conference & Exhibition Center. En el evento participaron más de 1.000 jóvenes y chinos radicados en el extranjero. Mediante intercambio y aprendizaje mutuo entre civilizaciones, los lazos de persona a persona entre diferentes países se hacen más fuertes. La Conferencia sirvió como una importante plataforma para ayudar al mundo a entender la cultura china.

La Ciudad de Jiangmen, ubicada en el centro urbano sobre la ribera oeste del Delta del Río Perla en la Provincia de Guangdong, está a unos 100 kilómetros de distancia del área metropolitana de Guangdong-Foshan y del círculo económico Shenzhen-Hong Kong. Es una ciudad nodo vital en el Área Metropolitana de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao.

Entre las nueve ciudades del Área Metropolitana de la Bahía, Jiangmen es la tierra natal del mayor número de chinos en el extranjero, una característica que define a la ciudad. La historia de los chinos expatriados que navegan a través del océano se remonta a las Dinastías Tang y Song. Hoy en día, más de 4 millones de chinos expatriados residentes de Hong Kong, Macao y Taiwán son originalmente de Jiangmen, y viven en 107 países y regiones a través del mundo. Debido a esto, Jiangmen ostenta una ventaja única en la constitución del Área Metropolitana de la Bahía. Jiangmen estampará su sello en la construcción de un clúster urbano de primer nivel en el Área Metropolitana de la Bahía mediante la integración de las necesidades de desarrollo de Hong Kong y Macao con sus propias ventajas, así como una cooperación interna más estrecha y el desarrollo del Área.

Liu Yi, alcalde de la Ciudad de Jiangmen, señaló en su discurso de apertura que el Plan Regulador del Desarrollo (Outline Development Plan) para el Área Metropolitana de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao dejó en evidencia que "Jiangmen tiene el incentivo para desarrollar una importante plataforma de cooperación e intercambio cultural para los chinos en el extranjero". Esta Conferencia fue un paso importante en el cumplimiento del nuevo posicionamiento y la nueva misión otorgada por el país.

En la ceremonia inaugural de la Conferencia, se lanzó la importante Plataforma de Cooperación e Intercambio para Chinos en el Extranjero. En la ocasión se firmaron 12 proyectos de cultura y turismo que representan una inversión total de 64.700 millones de yuan. Al mismo tiempo, se dio a conocer oficialmente la Base de Creatividad Cultural para Jóvenes del Área Metropolitana de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, para construir un espacio superior de marcas de creatividad cultural creado por jóvenes en el Área Metropolitana de la Bahía a través de diversas formas de capacitación, intercambio y distribución. Durante la Conferencia, también se realizaron el Foro para la Cooperación e Intercambio de Herencia Cultural Internacional de la Iniciativa un Cinturón y una Ruta (2019-Jiangmen) y Ferias Artesanales; la Conferencia de Innovación y Emprendimiento y Creatividad Cultural Juvenil de Guangdong-Hong Kong-Macao; Cultura y Turismo en China (Jiangmen); el Foro de Desarrollo de la Industria de Turismo Cultural, visitas grupales y también cenas de gala con diversos temas. El encanto cultural de la "Capital de los chinos en el extranjero" será destacado a través del diálogo y la comunicación con el mundo.

Además, Jiangmen organizará el "Carnaval de Chinos en el Extranjero China (Jiangmen) 2019" en noviembre con el tema "Área Metropolitana de la Bahía Cultural, Colorida Capital de los Chinos en el Extranjero". Se lanzará una serie de 10 actividades para poner de relieve la singular "memoria de la ciudad china en el extranjero" de Jiangmen. El Carnaval es un importante proyecto de marca de la "cultura china en el extranjero" de Jiangmen y se ha realizado con éxito por siete años consecutivos. Este año, enfatizará tres aspectos: la cooperación de Shenzhen y Jiangmen, el intercambio cultural y el aprendizaje mutuo, y la interacción de los ciudadanos a nivel de toda la ciudad para fortalecer el lazo de chinos en el extranjero mediante el intercambio y la comunicación.

