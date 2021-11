Conferência Virtual Mundial de Fibra Óptica e Cabos de 2021 é realizada on-line

"Atuando como a pedra angular da economia digital, que se tornou um novo impulsionador do crescimento econômico global, as redes de fibra óptica de alta qualidade têm desempenhado um papel cada vez mais importante na conexão de vários setores e na construção de cidades inteligentes. Ao mesmo tempo, a pandemia da Covid-19 vem alimentando uma demanda crescente por banda larga fixa em todo o mundo. O setor de fibra óptica e cabos está rapidamente entrando em um novo estágio de crescimento com a transição da banda larga fixa para redes ópticas de gigabit em toda a China", disse Zhuang na conferência. "Daqui em diante, com o abrandamento gradual da pandemia, o mercado global está no caminho certo para ter um crescimento explosivo em projetos de banda larga em grande escala. Espera-se que o setor tenha uma escassez de capacidade por um tempo como resultado da combinação de reestruturação setorial causada pela pandemia, eliminação progressiva acelerada das unidades de produção ultrapassadas e fortalecimento da reforma estrutural do lado do fornecimento. Atualmente, impulsionado pelo aumento dos preços, o setor está em expansão. Combinadas com o período significativamente reduzido de passar uma inovação em tecnologia para o estágio de aplicação, novas oportunidades se abriram para os fabricantes de fibras ópticas e cabos que têm as principais tecnologias implementadas."

"Com base em uma filosofia corporativa com foco em inovação, branding e qualidade, a YOFC está no caminho certo para entrar na era gigabit, orientando a próxima etapa de crescimento do setor de fibras ópticas e cabos. E o que é mais importante, a empresa está desenvolvendo competências centrais por meio da inovação independente. Com esse propósito, vem fortalecendo seu desenvolvimento e esforços de pesquisa em torno da tecnologia de processos para pré-formas de fibra óptica, fibras G.654.E com atenuação ultrabaixa, fibras multi-core, soluções FTTR, produtos de interconexão óptica da Gigabit e fibras especializadas e, ao mesmo tempo, amplia a aplicação de suas novas soluções em vários setores", acrescentou Zhuang. "Em segundo lugar, a YOFC está alavancando a inovação tecnológica para desenvolver os diferenciais de sua marca, fortalecendo seus esforços em branding e criando uma família X-Band completa de fibras ópticas de primeira linha. Por fim, a empresa está criando produtos de excelente qualidade com foco na busca da perfeição. Isso é alcançado em conformidade com os padrões relativos aos prêmios de qualidade da China, Ásia e Europa e cumprindo o compromisso contínuo da YOFC com a qualidade, o atendimento e a reputação. Além disso, a empresa pretende aumentar a implementação de seu roteiro internacional, ampliando continuamente sua rede de marketing global e oferecendo produtos e serviços de alta qualidade para clientes 5G e F5G do mundo todo. Para capitalizar as novas oportunidades apresentadas pelo setor óptico global, a YOFC continua empenhada em construir uma rede neural totalmente óptica baseada em fibra para qualquer lugar, incluindo comunicações totalmente ópticas, data centers, instalações de geração de energia, aplicações industriais, casas inteligentes, transporte ferroviário e educação."

Em parceria com a CRU, a YOFC trouxe essa conferência global para a Ásia, realizando a Conferência de Fibra Óptica e Cabos da Ásia-Pacífico no Optics Valley da China em 2015. Essa conferência aconteceu após a realização conjunta da Conferência Mundial de Fibra Óptica e Cabos em 2016 e 2017, antes que a YOFC continuasse sua participação no evento como patrocinadora Jade em 2018, 2019 e 2020. O ano de 2021 é o sétimo ano em que a empresa de comunicação óptica está profundamente envolvida na Conferência Mundial de Fibra Óptica e Cabos da CRU, na qual participou de diálogos com gigantes mundiais sobre as tendências de desenvolvimento do setor, demonstrando plenamente o alto reconhecimento da CRU em relação à liderança da YOFC no espaço global de fibra óptica e cabos.

A YOFC foi fundada em Wuhan, na província de Hubei, em maio de 1988. É uma empresa tecnologicamente inovadora e fornecedora líder global, especializada no projeto e fabricação de pré-formas de fibra óptica, fibras ópticas e cabos de fibra óptica, além de oferecer soluções e serviços integrados a seus usuários. A YOFC produz e vende, principalmente, diferentes tipos de pré-formas de fibra óptica, fibras ópticas e cabos de fibra óptica amplamente aplicados no setor de telecomunicações, módulos ópticos personalizados, fibras ópticas especializadas, cabos ópticos ativos, cabos submarinos, cabos coaxiais RF e acessórios, entre outros. A YOFC também conta com algumas soluções e serviços como integração de sistemas e projeto de engenharia de comunicação. Oferecendo uma variedade de produtos e soluções diferentes para o setor mundial de telecomunicações e outros setores, como serviços públicos, transporte, petróleo e química e medicamentos. A YOFC oferece seus produtos e serviços para mais de 70 países e regiões em todo o mundo.

https://en.yofc.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689584/image.jpg

FONTE YOFC

Related Links

www.yofc.com



SOURCE YOFC