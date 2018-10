Confermato il debutto a novembre di più di 60 veicoli all'AutoMobility LA di LA Auto Show

Audi, Hyundai, Jeep, Kia, e Volvo Set presenteranno nuovi veicoli e faranno annunci importanti, dal 26 al 29 novembre

LOS ANGELES, 31 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- Gli organizzatori dell'AutoMobility LA™ del Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) hanno annunciato oggi gli ultimissimi veicoli che saranno presentati al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre. Situato nel mercato automobilistico, di auto di lusso e veicoli ecologici più grande della nazione, secondo J.D. Power, AutoMobility LA continua a essere un'eccellente piattaforma per le case automobilistiche per lanciare i prodotti, collaborare e condividere le loro intuizioni sul futuro del trasporto.

Più di 60 veicoli verranno presentati in esclusiva all'AutoMobility LA di quest'anno, di cui quasi la metà in anteprima mondiale, compreso il nuovo veicolo di Hyundai e un autocarro pickup di Jeep. Anche la casa automobilistica Kia parteciperà presentando in prima mondiale alcuni veicoli, tra cui una delle auto più vendute del marchio.

La casa automobilistica di lusso tedesca Audi ha confermato che il performante coupé elettrico e-tron GT concept 4 porte a prestazioni elettriche farà il suo debutto mondiale all'AutoMobility LA per i professionisti dei media e del settore. Anche la nuova arrivata di Mitsubishi è destinata a fare il suo debutto nordamericano al salone.

Quest'anno, il 57% delle auto che faranno il loro debutto all'AutoMobility LA appartengono a diversi settori all'interno della categoria delle auto di lusso, tra cui l'ultima berlina di lusso Volvo, la nuovissima S60, che verrà presentata al salone dell'auto insieme al nuovissimo V60 Cross Country wagon. La casa automobilistica svedese ha inoltre confermato che il suo Amministratore Delegato mondiale ha in programma di rilasciare dichiarazioni importanti dal suo nuovo spazio espositivo all'AutoMobility LA sull'approccio progressivo dell'azienda al trasporto.

La roadster a tre ruote di Polaris Slingshot farà il suo debutto all'AutoMobility LA con la sua linea di modelli 2019, tra cui la S, SL, SLR, e la nuova Gran Turismo.

"Le auto sono progettate, acquistate, regolate, personalizzate e apprezzate durante tutto l'anno qui a Los Angeles," ha dichiarato Terri Toennies, Vice Presidente esecutivo e Direttore Generale di AutoMobility LA e di Los Angeles Auto Show. "In una città nota per la sua cultura automobilistica e in generale per la sua passione per le auto, non c'è posto migliore di AutoMobility LA e LA Auto Show per presentare i veicoli, raggiungere gli influencer e interagire con le masse."

Informazioni aggiuntive sul programma del debutto di veicoli durante il salone saranno comunicate nelle prossime settimane.

Per registrarsi ad AutoMobility visitare il sito: automobilityla.com/register.

Segui AutoMobility LA, il LA Auto Show 2018 aprirà le sue porte ai visitatori dal 30 novembre al 9 dicembre. Per acquistare i biglietti del salone, visitare il sito laautoshow.com/tickets/.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e su AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LATM, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. Per ricevere le notizie e informazioni aggiornate sul salone, seguite LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscrivetevi sul sito http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito https://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Potete ascoltare le vecchie conferenze, interviste, e presentazioni sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/.

