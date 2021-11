Configit et PwC Allemagne s'associent pour améliorer la transformation numérique des fabricants mondiaux

Le partenariat combine les solutions, technologies et applications éprouvées de Configit avec la solide expérience de conseil de PwC Allemagne dans les opérations numériques pour favoriser l'adoption des solutions de gestion du cycle de vie des configurations

COPENHAGUE, Danemark, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la société d'audit et de conseil PwC Allemagne (PwC). Dans le cadre de ce partenariat, Configit combinera ses solutions, technologies et applications éprouvées avec l'expérience solide de PwC de conseil dans les opérations numériques.

En collaboration avec les fabricants de produits complexes et configurables, Configit fournit une puissante plateforme de configuration qui unit les fonctions et leurs données dans un format cohérent, simplifié et accessible. PwC se concentre sur le développement d'une architecture informatique de pointe basée sur la cible, les processus de bout en bout et les capacités opérationnelles sous-jacentes. Avec ce partenariat, Configit et PwC unissent leurs forces pour améliorer le processus de transformation numérique des fabricants mondiaux et transformer le processus de configuration en un avantage concurrentiel.

Animée par la technologie Virtual Tabulation®, la plateforme de Configit veille à ce que toutes les fonctions traitant de produits configurés – de l'ingénierie et de la vente à la fabrication et au service – soient alignées et connectées à une source unique de vérité, accélérant le processus de configuration du produit. Cela permet à une organisation de réagir plus rapidement aux changements du marché, de faire plus avec les ressources existantes et de générer une croissance importante.

Dr Reinhard Geissbauer, responsable EMEA de l'industrie 4.0 et des opérations numériques chez PwC Allemagne, a déclaré : « L'intégration transparente des données dans toute la chaîne de valeur de bout en bout et la stratégie logicielle intégrée pour toutes les variantes sont des domaines clés d'amélioration dans le segment de la fabrication. Nous considérons l'approche relative à la gestion du cycle de vie des configurations (CLM) de Configit comme une solution stratégique à ces défis pour les fabricants mondiaux de produits complexes. Configit sera un partenaire important pour soutenir nos clients dans leurs initiatives de transformation numérique. »

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a déclaré : « L'expérience solide de PwC en matière de conseils pour la réalisation d'objectifs stratégiques, combinée aux solutions, technologies et applications éprouvées de Configit, procurera des avantages considérables aux entreprises manufacturières du monde entier. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels essentiels pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation®, qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. La technologie Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders de leur marché. Site Web : https://configit.com/

