Configit présente une solution révolutionnaire de configuration système

La solution Configit permet une modélisation au niveau des systèmes grâce à la visualisation 2D et 3D, réduisant considérablement les efforts d'ingénierie, les risques et les coûts

COPENHAGUE, Danemark, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires dans son produit, leader sur le marché, Configit Ace®, qui fait passer CLM au niveau supérieur en introduisant la configuration système, une première dans le secteur.

Les entreprises doivent être en mesure de configurer non seulement des produits indépendants, mais aussi des systèmes complexes composés de plusieurs produits ou composants interdépendants, ce qui constitue un défi pour ce secteur. Configit Ace® relève désormais ce défi en proposant une solution CLM complète pour les systèmes.

Grâce à ces améliorations, Configit Ace permet :

Une modélisation des systèmes : La capacité de définir des règles et des contraintes complexes à l'aide d'expressions logiques riches qui régissent la modélisation de solutions impliquant plusieurs produits, sous-systèmes ou composants interdépendants. Cela signifie que l'assistance technique est considérablement réduite et, dans certains cas, n'est plus nécessaire, ce qui permet une approche de configuration à la commande (CTO) qui peut être utilisée à la fois pour la configuration de produits individuels et la configuration système pour plusieurs produits. Cette approche permet de gagner du temps et de réduire les coûts tout en réduisant au minimum les erreurs de configuration.

Une visualisation des systèmes : Configit Ace ® peut désormais s'intégrer à l'outil de visualisation Unity 3D et à des systèmes de CAO tels que Solidworks et Autodesk Inventor. Cela permet de créer rapidement de nouveaux dessins CAO et des visualisations 3D en cas de changements dynamiques.

Une configuration système hors ligne : Configit Ace ® offre plusieurs outils permettant la configuration système hors ligne . Les fichiers Virtual Tabulation ™ sont fournis à l'application client sur des dispositifs portables permettant un accès hors ligne. La synchronisation est effectuée dès qu'une connexion Internet est disponible et peut être réalisée soit via des interfaces API REST pour les applications basées sur un navigateur, soit via des bibliothèques client C Sharp pour les applications autonomes.

Une intégration riche et sûre : Pour qu'une configuration système soit une réussite, elle doit pouvoir s'intégrer de manière fiable à d'autres systèmes informatiques, tels que les systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM), de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM). Les interfaces de programmation d'application (API) de Configit Ace ® ont été enrichies d'une vérification du type de données, ce qui réduit les erreurs dans les implémentations d'interface ainsi que les notifications de changement de modèle.