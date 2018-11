Confirmation ajoute Allied Irish Banks à son réseau mondial en expansion

La plus grande plateforme mondiale de confirmation d'audit poursuit sa croissance stratégique à travers l'Europe

DUBLIN, 29 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Confirmation a le plaisir d'annoncer qu'Allied Irish Banks (AIB) a rejoint son réseau mondial d'intervenants. Les auditeurs peuvent désormais envoyer des demandes de confirmation à AIB par voie électronique et par l'intermédiaire de Confirmation.

Confirmation est la plateforme en ligne à laquelle fait confiance près d'un million d'auditeurs, banquiers, juristes et créanciers autour du monde pour vérifier de façon rapide et sûre des données financières sensibles.

« Le fait d'avoir AIB dans notre réseau va permettre aux auditeurs en Irlande d'exercer un plus grand contrôle sur le processus de confirmation, et ceci va se traduire par des engagements plus souples pour tous ceux qui sont impliqués, » a commenté Chris Schellhorn, PDG de Confirmation. « Avec la croissance continue de la demande pour nos services, nous sommes enthousiasmés par ce partenariat avec AIB, car leur rôle est significatif dans notre solide réseau de banques européennes. »

Le réseau mondial de Confirmation comprend plus de 16 000 firmes d'audit et 4 000 banques et services intervenants.

« Chez AIB nous continuons à mettre nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. Notre partenariat avec Confirmation permet à AIB de simplifier un processus qui depuis des temps historiques exigeait beaucoup de papier et de temps, pour le remplacer par une plateforme numérique capable de répondre à l'évolution des besoins de nos clients, » a souligné Peter Vance, responsable du service clientèle chez AIB.

« La plateforme de Confirmation apporte une valeur quantifiable aux cabinets comptables, aux institutions financières et à leurs clients mutuels, » a ajouté Dave Malone, président de l'international chez Confirmation. « Abandonner le papier et les courriels au profit de notre solution en ligne conduit à des réponses plus rapides, plus précises et à une amélioration de la sécurité des données. Nous sommes très heureux qu'AIB soit un chef de file du marché en ce sens. »

Avec un service clientèle et des équipes d'assistance sur l'ensemble de l'Europe, Confirmation poursuit sa croissance rapide dans la région. AIB rejoint ainsi un nombre de banques essentielles en Europe, lesquelles aident Confirmation à apporter de la valeur aux clients, notamment d'importantes institutions financières au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Espagne et à travers le continent. En outre, dans le but de répondre aux attentes de la clientèle en matière de confidentialité des données et de sûreté, la Société a récemment commencé à héberger les données à l'intérieur de l'Europe dans un centre de données en dehors de Dublin.

À propos de Confirmation

Confirmation est la plateforme numérique et le réseau mondial auquel des firmes d'audit, des banques, des cabinets juridiques et des gestionnaires de crédit font confiance pour vérifier de façon rapide et sûre les données financières. Fondée en 2000, Confirmation a inventé les confirmations électroniques, remodelé et modernisé le processus de confirmation d'audit. Aujourd'hui, Confirmation aide près de 1 million de clients sur un ensemble de 160 pays à confirmer plus de 1 trillion de données financières chaque année. En apprendre davantage sur Confirmation.com.

