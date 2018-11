Confirmation erweitert wachsendes globales Netzwerk um Allied Irish Banks

Weltweit größte Plattform für Revisionsbestätigung setzt strategisches Wachstum in ganz Europa fort

DUBLIN, 29. November 2018 /PRNewswire/ -- Confirmation freut sich, bekannt zu geben, dass die irische Geschäftsbankengruppe Allied Irish Banks (AIB) sich dem globalen Netzwerk von Respondern angeschlossen hat. Auditoren können ab jetzt Bestätigungsanfragen elektronisch über Confirmation an AIB verschicken.

Confirmation ist eine Online-Plattform, auf die rund 1 Million Wirtschaftsprüfer, Banker, Rechtsanwälte und Kreditoren auf der ganzen Welt zur schnellen und sicheren Überprüfung sensibler Finanzdaten vertrauen.

„Die Hinzunahme von AIB wird Wirtschaftsprüfern in Irland mehr Kontrolle über den Bestätigungsprozess geben, was zu einem reibungsloseren Zusammenspiel aller Beteiligten führt", erklärt Chris Schellhorn, CEO von Confirmation. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach unseren Leistungen freuen wir uns über diese Partnerschaft mit AIB, die eine wichtige Rolle in unserem robusten europäischen Bankennetz spielt".

Das globale Confirmation-Netzwerk umfasst mehr als 16.000 Buchprüfungsunternehmen und 4.000 Banken und Fachabteilungen.

„Bei AIB steht der Kunde immer im Mittelpunkt. Die Partnerschaft mit Confirmation ermöglicht AIB, einen bis dato papierlastigen und zeitaufwändigen Prozess durch eine digitale Plattform zu ersetzen, die in der Lage ist, den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden", sagt Peter Vance, Head of Customer Services bei AIB.

„Die Confirmation-Plattform bietet einen messbaren Mehrwert für Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Finanzinstitute und deren gemeinsame Kunden", erklärt Dave Malone, President - International bei Confirmation. „Der Übergang von Papier und E-Mail auf unsere Online-Lösung führt zu schnelleren, präziseren Rückmeldungen und verbessert die Datensicherheit, und wir freuen uns sehr, dass AIB hier als Branchenführer auftritt".

Confirmation verfügt über Kundendienst- und Support-Teams in ganz Europa und wächst weiterhin schnell in der Region. Die Hinzunahme von AIB erweitert die Liste der wichtigen europäischen Banken, darunter große Finanzinstitute in Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien und auf dem gesamten europäischen Festland, mit deren Hilfe Confirmation seinen Kunden Mehrwert bieten kann. Das Unternehmen hat darüber hinaus, um den Erwartungen der Kunden an Datenschutz und Sicherheit gerecht zu werden, vor kurzem mit dem Hosten von Daten innerhalb Europas über ein Rechenzentrum in der Nähe von Dublin begonnen.

Confirmation ist digitale Plattform und globales Netzwerk zugleich, auf das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Banken, Anwaltskanzleien und Kreditmanager vertrauen, um Finanzdaten schnell und sicher zu verifizieren. Das im Jahre 2000 gegründete Confirmation hat die elektronische Bestätigung entwickelt und den Revisionsbestätigungsprozess damit umgeformt und modernisiert. Heute hilft Confirmation nahezu 1 Million Kunden in 160 Ländern, jedes Jahr mehr als 1 Billion Dollar an Bestätigungen zu verarbeiten. Mehr dazu erfahren Sie unter Confirmation.com

