ConFlow Power vend le territoire des États-Unis pour 50 000 000 $

LONDRES, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- ConFlow Power Group Limited vend la licence territoriale des États-Unis pour la technologie permettant la production d'éclairage et d'électricité pour 50 000 000 dollars américains sous le modèle de mondialisation de la plateforme ILOCX.

ConFlow Power Group Limited a le plaisir de confirmer la conclusion du contrat de licence sur les États-Unis pour toutes les technologies actuelles et futures de ConFlow USA Inc. L'ouverture du territoire américain, ainsi que l'accès à toutes les possibilités associées, est un objectif majeur pour ConFlow Power Group depuis déjà un certain temps. Dans le cadre de cette transaction, ConFlow USA peut faire valoir une équipe dotée d'une vaste expérience et un panel de partenaires importants. Un projet pilote, associé à cette transaction, sera immédiatement mis en œuvre en Californie.

Christopher Bonvini, membre principal du conseil d'administration de ConFlow Power Group, a déclaré : « Nous avons commencé à travailler sur cette transaction avant la pandémie de COVID-19 et je suis très heureux que nous ayons réussi à conclure un accord aussi fondamental, compte tenu des restrictions auxquelles nous avons tous été soumis. »

ConFlow USA propose d'emblée un projet pilote afin de tester le système d'éclairage intégré hors réseau, qui sera installé sur le campus de l'université d'État de Californie. Ce test précède un déploiement massif par Southern California Edison.

On estime que l'Amérique compte approximativement 26 000 000 lampadaires et ConFlow Power Group affirme proposer les options sur et hors réseau les plus sophistiquées et intégrées sur le marché aujourd'hui. La technologie d'éclairage ConFlow repose sur toute une série de technologies, notamment : caméras haute résolution à 360 degrés, système de gestion des batteries/logiciels (Battery/Ware), puce de passerelle de paiement PaaS (Power as a Service), détection de coups de feu, capteurs météorologiques, capacité Internet haut débit et ajouts Drone Ready pour le stationnement des drones, recharge, récupération de données et diagnostics. Le ConFlow Street Light est un composant intégré véritablement intelligent qui sert également d'unité de test pour la technologie de batterie révolutionnaire, combinant une offre solaire dans chaque pôle. La technologie d'éclairage ConFlow redéfinit l'éclairage, la sécurité et la gestion des rues, et transforme un centre de coûts en centre de profit - avec l'énergie renouvelable comme point de mire, tout en utilisant le réseau comme solution de rechange, le cas échéant.

Ce contrat de licence a été conçu pour s'inscrire dans le modèle de licence mondial GLM (Global Licensing Model) de la plateforme ILOCX (Initial License Offering Contract Exchange). Cette structure assure une relation juste et équitable entre le titulaire et le donneur de licence et tous les autres titulaires de licence de la famille de licences que ConFlow Power Group délivre. Tous les participants au GLM bénéficient de nouvelles technologies ou de techniques de fabrication améliorées en partageant ces initiatives entre les titulaires de licence à l'échelle mondiale. En outre, tous les détenteurs de licences figurant sur la liste du conseil d'administration de ConFlow Power Group sur la plateforme ILOCX bénéficient des revenus générés par les titulaires de licences mondiales étant donné qu'un pourcentage de ces revenus est versé à ConFlow Power Group à Londres.

Edward Fitzpatrick, directeur du conseil d'administration de ConFlow Power Group, a déclaré : « Nous avons des titulaires de licence dans l'ensemble de l'écosystème de ConFlow, ce qui contribue à promouvoir l'entreprise à un niveau donné, à vendre directement à un autre niveau, en bref, à apporter plus de technologie à un marché mondial plus étendu. Cela permet donc une distribution plus rapide de cette technologie. C'est un excellent exemple de marketing collaboratif et de capital collaboratif, et je suis très fier d'y participer. »

ConFlow USA a l'intention d'utiliser l'installation au campus de l'université d'État de Californie pour lancer un déploiement massif des systèmes d'éclairage de rue qui exécutent des diagnostics et exploitent des données sur le terrain pour améliorer la technologie de batterie et intégrer les systèmes d'énergie renouvelable au réseau principal en tant que produits monnayables.

Harold Patterson (ConFlow USA) a déclaré : « Le glissement du marché vers un éclairage de rue intelligent arrive de toute façon. Nous avons choisi la pile ConFlow en raison de sa véritable innovation et de la capacité de l'équipe à résoudre les problèmes pour commercialiser un produit qui a de la valeur sur le terrain, tout en effectuant des tests indispensables et des diagnostics constants, également sur le terrain. C'était une occasion tout à fait unique. »

Pour en savoir plus sur la gamme de produits ConFlow, veuillez consulter le site Web www.ConFlowPower.com

