从AI旅行管家切入，布局全球市场，稀饭旅行获8000万A轮融资

创始人刘洺宇表示，目的地旅游市场中，一部分企业专注于旅行产品预订服务，一部分企业通过技术为用户提供出行帮助，而稀饭旅行想要构建一个桥梁，通过大数据支撑下的智能技术服务，实现二者的彻底打通。

打造 AI旅行管家 ，解决旅行中的诸多痛点

随着科技发展和用户旅游消费的升级，更多的用户选择自由行、自驾游等旅行方式，但是在自由行中如何规划行程、购买旅行产品、体验当地特色活动等方面，仍然存在很多问题尚未被解决。例如，游客出行前，需要花费大量时间、精力规划行程和研究游玩攻略，面临海量同质化的旅行商品难以区分；旅行途中，线下导游比较局限在某个景点且价格较贵，若不选择线下导游，游客只能走马观花，尤其在一些人文特色、历史底蕴丰富的景点，无法深度了解当地文化。

为了解决旅行中的这些痛点，创始人刘洺宇认为："如何利用人工智能解决自助游人群在行前、行中、行后的诸多问题，升级服务和旅行体验是关键。未来，稀饭旅行打造的AI旅行管家，将用人工智能的服务方式颠覆传统旅行，为旅行中的人们提供更简单、便捷、高效的旅游服务。'他'不仅能为用户做智能语音景点讲解，还能做用户旅途中的贴心语音助手，与'他'进行智能对话；更能帮助用户规划个性化行程，按照用户的需求及喜好智能匹配并推荐最适合 其 的旅行商品，成为年轻一代首选的'旅游神器'。"

语音导览作为切入点， 在智能语音领域走出差异化

不同于行业内现行的语音导览工具，稀饭旅行将会不断扩大目的地语音导览的内容数量、细化内容深度、强调内容特色，增加英语、日语、西班牙语、法语等多语种服务。稀饭旅行研发的语音导览不仅在使用上会对用户完全免费，而且在内容上更加注重旅游景点讲解的差异性。一方面，稀饭旅行利用全球目的地当地资源，海外团队按区域实地考察调研，对旅游景点在图文、视频、旅行产品等方面深入拓展，为用户提供更加有趣的景点讲解、名人故事、历史回顾、情感分享等；另一方面，稀饭旅行将会开放语音导览的"创作者"模式，遍及全世界各个国家的旅游爱好者均可以自由上传自己的图文、语音、视频等内容，分享自己的旅行故事、攻略及体验等，增强互动性的同时让语音讲解更有温度。

基于自身电商服务优势，提升 AI旅行管家效能

目前，稀饭旅行自营的官方平台稀饭旅行网、稀饭旅行app、稀饭旅行小程序SKU达10000+，主要 是 集中在日本、美国、澳新和欧洲，即将覆盖到非洲区域，线上业务内容集中在目的地跟团游、目的地玩乐票券、精品小团、私人定制、邮轮旅行、自驾旅行、当地租车、境外签证等多项旅行内容。稀饭旅行中文站自2018年年底上线后，英文站和日文站也分别与今年4月和7月上线。截止目前，线上销售额已经过亿。

稀饭旅行基于自身电商平台的优势，对海量的旅行产品进行标准化入库、分类和标签化管理。在不断深入挖掘消费者偏好的基础上，对消费行为、消费数据进行深度分析，从简单的行程预定，过渡到用AI旅游管家为你规划行程、提供景点智能语音讲解、精准匹配个性化旅行商品，从而获得更加符合用户需求的消费体验。

全球目的地旅游市场非常庞大，细分的垂直市场可达千亿级的规模，可以说未来的发展潜力更是不容小觑。稀饭旅行表示，在未来3-5年的时间，将会立足中国、布局全球，为全球出行用户提供集食住行娱购一站式旅行信息智能化服务。实现公司未来三步走的的发展战略。

第一步：继续扩大目的地旅游市场营销规模，做好日本、美国、欧洲等区域的产品和服务，完善智能语音导游系统。

第二步：通过海量的目的地资源信息整合，打造大数据行程智能规划和打包系统，让用户根据自己的需求生成智能行程规划，并且实现在线预订和目的地线下体验一站式服务。

第三步：通过进一步对旅游生态链的挖掘分析，为用户精准匹配旅行产品及服务，同时不断创新旅游体验新方式，让旅行更加随心、便捷、舒适。

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SOURCE 稀饭旅行