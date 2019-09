Congrès annuel 2019 de l'ESMO : Menarini Ricerche présente la caractérisation préclinique de MEN1611, un inhibiteur de la kinase PI3K innovant en cours de développement pour le traitement du cancer du sein

ROME, 23 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Résultats prometteurs de l'étude préclinique menée par Menarini Ricerche portant sur MEN1611, un inhibiteur de la phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) puissant, sélectif et administré par voie orale, en cours de développement pour le traitement du cancer du sein. L'affiche intitulée « Characterization of the mechanism of action and efficacy of MEN1611, a novel PI3K inhibitor, in breast cancer preclinical models » (Caractérisation du mécanisme d'action et efficacité de MEN1611, un inhibiteur de la kinase PI3K innovant dans des modèles précliniques de cancer du sein), sera présentée lors du Congrès annuel 2019 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui débutera le 27 septembre à Barcelone (Espagne), lors d'une présentation par affiches prévue à l'ordre du jour du 30 septembre de 12 h à 13 h.

La voie de signalisation PI3K/AKT est souvent dérégulée chez les patientes atteintes de cancer : environ 25 % des cancers du sein HER2-positif présentent des mutations du gène PIK3CA, connues pour conférer une résistance au traitement basé sur l'anti-HER2 (tel que le trastuzumab). Cette étude, menée sur divers modèles cellulaires de cancers du sein HER2-positif avec mutation du gène PIK3CA et des modèles de xénogreffes dérivées de tumeurs de patientes, a montré que MEN1611 est capable de réguler à la baisse la voie de signalisation PI3K/AKT à la fois in vitro et in vivo, et d'agir en synergie lorsqu'il est associé au trastuzumab. En outre, l'efficacité in vivo des modèles résistants au trastuzumab a été démontrée par le biais d'une activité antitumorale prolongée.

Ces données précliniques prometteuses fournissent un argument solide en faveur de l'évolution de MEN 1611 en phase de développement clinique chez des patientes atteintes d'un cancer du sein. En ce sens, l'essai clinique B-Precise-01 (NCT03767335), une étude multicentrique de phase Ib est actuellement en cours en Europe et son objectif est d'évaluer l'activité clinique préliminaire de MEN1611 associé au trastuzumab +/- fulvestrant, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif, avancé ou métastatique (a/m), et de sélectionner la dose recommandée en phase 2

Cette année, Menarini Ricerche sera également présente au Congrès de l'ESMO à un emplacement dédié sur le stand de MenariniSilicon Biosystems, où il sera possible d'obtenir de plus amples informations sur l'ensemble du pipeline Oncologie de Menarini et les essais cliniques en cours. En effet, MEN1611 fait partie d'un pipeline innovant de nouveaux médicaments expérimentaux basés sur une approche axée sur la médecine de précision, témoin du fort engagement croissant de Menarini envers l'oncologie et les patientes atteintes d'un cancer du sein difficiles à traiter.

À propos de Menarini

Le Groupe Menarini est un laboratoire pharmaceutique italien avec un chiffre d'affaires de 3 667 milliards d'euros et plus de 17 600 employés. Le Groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques : la recherche et l'internationalisation. Il est fortement engagé dans la recherche et le développement en oncologie. Dans le cadre de cet engagement en oncologie, Menarini est en train de développer quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux d'entre eux sont des produits biopharmaceutiques, l'un est MEN1112/OBT357, l'anticorps monoclonal anti-CD157, et l'autre est MEN1309/OBT076, un anticorps anti-CD205 conjugué à une toxine. Deux autres sont de petites molécules, à savoir SEL24/MEN1703, le double inhibiteur des kinases PIM et FLT3, et MEN1611, l'inhibiteur de PI3K, en développement clinique pour le traitement de toutes sortes de tumeurs hématologiques ou solides. Par ailleurs, Menarini a récemment signé un contrat de licence pour une petite molécule, Pracinostat, un inhibiteur des histones désacétylases des classes I, II et IV, pour le traitement des patients atteints de maladies hématologiques. L'engagement du Groupe Menarini pour l'oncologie de précision est également soutenu par les technologies et les produits de Menarini Silicon Biosystems dans le but d'étudier les cellules rares avec une précision monocellulaire. L'intégration de ses technologies CELLSEARCH® et DEPArray NxT apporte une solution rationalisée pour l'énumération, l'isolement et la caractérisation moléculaire des cellules tumorales circulantes (CTC) à partir d'une simple prise de sang en recherche clinique. Cela aidera à stimuler la pertinence clinique et la corrélation des CTC grâce à l'efficacité des thérapies spécifiques.

Menarini est commercialement actif dans les domaines thérapeutiques les plus importants, avec des produits destinés à la gastroentérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, les inflammations et l'analgésie.

Avec 16 sites de production et 7 centres de recherche et de développement, le Groupe Menarini est fortement présent dans toute l'Europe et l'Asie, l'Afrique, l'Amérique centrale et du Sud. Les produits de Menarini sont disponibles dans 136 pays partout dans le monde.

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez consulter le site www.menarini.com

