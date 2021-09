Congrès annuel de IR pour 2021 - Ouverture des inscriptions

Principaux points à retenir :

IR a annoncé le retour de son congrès annuel, IR Connect , le jeudi 21 octobre 2021.

L'ordre du jour de IR Connect comprendra les discours liminaires du PDG, John Ruthven, et du directeur du marketing et des produits, Kevin Ryder, ainsi que des détails sur la feuille de route des produits, des séances d'experts de l'industrie, des informations sur l'accréditation, et les prix IR Awards.

IR Connect sera un événement virtuel gratuit et les inscriptions sont désormais ouvertes.

SYDNEY, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), premier fournisseur mondial de solutions de gestion d'expérience pour les infrastructures informatiques critiques, les paiements et les écosystèmes de communications, a annoncé le retour de son congrès annuel, IR Connect, le jeudi 21 octobre 2021.

Un programme simplifié sera présenté lors de l'événement, avec les discours liminaires de John Ruthven, PDG, et de Kevin Ryder, directeur du marketing et des produits, ainsi que des mises à jour de la feuille de route des produits, le point de vue des principaux experts de l'industrie, des informations sur la formation et l'accréditation, et les prix IR Awards très attendus.

« Le monde dans lequel nous vivons et travaillons a changé radicalement et IR s'est fortement investie pour innover et accompagner ses clients au cours de ce changement. IR Connect est une plateforme fantastique qui nous permet de communiquer avec notre communauté, de relever les défis auxquels cette communauté est confrontée, et de lui fournir les connaissances et les compétences dont elle a besoin pour réussir », a déclaré Kevin Ryder.

Pour la deuxième année, l'événement aura lieu virtuellement et sera gratuit pour tous les participants.

Kevin Ryder a ajouté : « Même si nous aimerions rencontrer nos clients en personne, l'incertitude qui persiste au sujet des voyages rend cela difficile. Mais l'avantage du format virtuel est que nous pouvons ouvrir l'événement à un public beaucoup plus large et donner à un plus grand nombre de personnes la possibilité de se connecter, où qu'elles soient dans le monde. »

Les inscriptions pour l'événement sont ouvertes dès à présent. Réservez votre place à ir.com/connect.

À propos de IR

IR est le principal fournisseur mondial de gestion et d'analyse du rendement pour les systèmes de communication et collaboration, l'infrastructure des TI et les écosystèmes de paiements essentiels. Plus de 1 000 organisations dans plus de 60 pays s'appuient sur des solutions IR pour fournir des informations critiques. Les systèmes essentiels à la continuité offrent une disponibilité et des performances élevées à des millions de clients à travers le monde.

