Congresso anual do Banco Central do Peru: a Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) propõe o "Sistema de Ativos em Moedas Soberanas"

PARIS e SHENZHEN, China, 31 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) de Shenzhen foi convidada para atuar como consultora de tecnologias atuais de moedas soberanas no 12º congresso anual "A Nova Era de Elaboração de Políticas Direcionadas às Economias Emergentes Pós-Pandemia" organizado pelo Banco Central da Reserva do Peru (Central Reserve Bank of Peru - CRBP) e pelo Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) realizado no dia 24 de julho de 2020.

O congresso virtual recebeu participantes do Banco Central da Rússia, Paquistão, Costa Rica e Armênia, assim como do Centro Latino-americano de Pesquisas de Moedas, da Associação de Finanças Internacionais e do Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade da Pensilvânia. Marc Uzan, presidente do RBWC, enfatizou o impacto econômico da pandemia do coronavírus nos países ao redor do mundo. Os bancos centrais presentes compartilharam suas respectivas decisões de políticas fiscais e monetárias em uma iniciativa que visa restaurar a produtividade e a saúde econômica, manter a estabilidade financeira e possibilitar a elaboração de políticas futuras após a pandemia.

A TCSA propôs que economias nacionais aprimorem seus sistemas monetários fazendo o upgrade de moedas de crédito soberano para moedas de ativos soberanos com o suporte de análises abrangentes de algoritmos e dados. Usando a abordagem inovadora, os bancos centrais podem obter a unificação real de dados fiscais, econômicos e monetários. A unificação possibilita também a criação de uma "cabine de comando de decisões de políticas" que supervisiona diretamente os sistemas econômicos, fiscais e da moeda do país fornecendo às autoridades governamentais e partidos políticos uma ferramenta efetiva para o teste de políticas econômicas e programas sociais. Com a "cabine de comando de decisões políticas", os bancos centrais serão capazes de desenvolver políticas econômicas utilizando planos confiáveis, evidência sólida e otimização em tempo real. A ferramenta aprimorará a eficácia e a capacidade de resposta das políticas monetárias contra choques internos e externos, oferecendo também suporte à reforma específica de sistemas econômicos de governança.

O "Sistema de Ativos em Moedas Soberanas" da tecnologia TCSA consiste de duas opções de pacotes: "pagamento eletrônico + mecanismo de algoritmos de IA + cabine de comando de decisões de políticas" ou "moeda digital + mecanismo de algoritmos de IA + cabine de comando de decisão de políticas". Ambos os sistemas podem ser desenvolvidos no período de 1 a 3 anos em sistemas bancários on-line ou de moeda digital, de POS e de pagamento móvel existentes garantindo eficazmente um upgrade poderoso e sem riscos aos sistemas de pagamento. Adicionalmente, a TCSA realizará uma transferência de tecnologia abrangente de todos os softwares e hardwares personalizados para bancos parceiros garantindo a segurança e a privacidade absoluta dos dados.

Em agosto, a TCSA apresentará webinários com vários bancos centrais para discutir mais detalhadamente a implementação do "Sistema de Ativos em Moedas Soberanas".

FONTE Thousand Cities

