Congresso de Cannabis do Ministério do Desenvolvimento Produtivo apresenta palestrantes de primeira linha

BUENOS AIRES, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El Planteo, meio de comunicação com foco em temas ecológicos e jovens, como a cannabis, o cânhamo, os psicodélicos, o meio ambiente, as criptomoedas e outros temas atuais, anunciou que seu CEO e cofundador, Javier Hasse, participará como moderador do Primeiro Congresso Internacional de Cannabis e Desenvolvimento Produtivo organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Produtivo da Argentina.

O evento acontecerá na terça-feira, 31 de agosto, a partir das 11 horas, no auditório do Ministério do Desenvolvimento Produtivo. Além disso, a transmissão ao vivo do encontro poderá ser acompanhada por meio deste link.

Hasse será moderador do painel "Cannabis: experiências provinciais", que será realizado entre às 13h e às 13h45. Entre os participantes estão Ariel Lucero (San Juan), Benjamín Enrici (La Rioja), Gastón Morales (Jujuy) e Natalia del Cogliano (Ministério do Desenvolvimento Produtivo).

"É de suma importância observar com atenção estas primeiras experiências produtivas com a cannabis legal na Argentina. O potencial da indústria da cannabis e do cânhamo é enorme e, em muitos sentidos, estas empresas estão traçando o roteiro que seus muitos sucessores seguirão à medida que a indústria se abrir", disse Hasse.

Quais outros painéis haverá? O congresso contará com um painel de "Experiências Internacionais" (com Matías Livak, Diego Olivera, Rodrigo Arcilia e a Dra. Chanda Macias), uma seção de "Cannabis e Desenvolvimento Produtivo" (com Andrés López, Pablo Fazio e Paula Lanzelotti), uma de "Conhecimento e Cannabis" (com Silvia Kochen, Valeria Salech e María Apólito) e outra de "Avanços Legislativos" (com a participação de Mara Brawer, Carolina Galliard, Anabel F. Sagasti e Alberto Rodríguez Saá).

Sobre o El Planteo

Com seu trabalho jornalístico constante, o El Planteo pretende diminuir a lacuna do conhecimento e da tecnologia entre os países do primeiro mundo e os países em desenvolvimento em termos de sustentabilidade e alternativas ecológicas. O site também se concentra em negócios e finanças relacionados à cannabis, ao cânhamo, aos psicodélicos, às criptomoedas, aos veículos elétricos e a outros setores emergentes.

O El Planteo recebe cerca de 500 mil leitores mensalmente em seu site e alcança milhões de pessoas por meio de seus mais de 100 mil seguidores em redes sociais e inúmeros parceiros de distribuição nacionais e internacionais, como a Entrepreneur Magazine, High Times Magazine, Benzinga e muitos outros.

