CONHAQUE HENNESSY V.S.O.P COLABORA COM O PREMIADO DIRETOR PAOLO SORRENTINO EM "ENTER THE SHOW"

O curta-metragem que celebra o conhaque original Hennessy V.S.O.P e seu novo decantador ecológico apresenta uma participação do cantor , intérprete, diretor criativo, fundador da TEAM WANG records & TEAM WANG design e embaixador da Hennessy Jackson Wang.

PARIS, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Maison Hennessy tem o orgulho de apresentar uma nova e inovadora campanha para o conhaque Hennessy V.S.O.P com uma criação original do internacionalmente aclamado diretor Paolo Sorrentino. Em uma reviravolta empolgante, Jackson Wang — superastro e embaixador do Hennessy — aporta uma participação surpresa neste envolvente curta-metragem.

Hennessy V.S.O.P Campaign “Enter the Show” by Paolo Sorrentino (95sec) ©Hennessy Hennessy V.S.O.P Campaign “Enter the Show” by Paolo Sorrentino - Character presentation (30sec) ©Hennessy Hennessy V.S.O.P Campaign “Enter the Show” by Paolo Sorrentino ©Hennessy Hennessy V.S.O.P Campaign “Enter the Show” by Paolo Sorrentino - BTS Paolo Sorrentino ©Hennessy Hennessy V.S.O.P Campaign “Enter the Show” by Paolo Sorrentino ©Henness Hennessy V.S.O.P Campaign “Enter the Show” by Paolo Sorrentino ©Hennessy Jackson Wang for Hennessy V.S.O.P Campaign “Enter the Show” by Paolo Sorrentino ©Hennessy

Original de Hennessy, o conhaque Hennessy V.S.O.P — "Very Superior Old Pale" — nasceu como um encargo especial do Príncipe Regente, o futuro Rei George IV, em 1817, e passou a conquistar o mundo. Atualmente, seu caráter atemporal e vanguardista é objeto de uma campanha disruptiva do cineasta italiano ganhador de um Oscar, Paolo Sorrentino, que mergulha de cabeça em um mundo multifacetado de festança, luxo e encontros inesperados. À medida que o espectador segue os passos de personagens ecléticos - um mensageiro sedutor, uma diva carismática, um artista hipnotizante, um fotógrafo, um pavão indescritível - eles são imersos em um ambiente visual único e maluco que os faz "entrar no show" e abraçar o inesperado em cada momento.

"Este filme é muito alegre. Estamos nos divertindo, e espero que esta leveza se reflita nos espectadores, principalmente porque vivemos em um momento em que a leveza se tornou essencial", afirmou Paolo Sorrentino.

Produzido em um formato original do diretor, "Enter the Show" exalta as raízes da Regência do conhaque Hennessy V.S.O.P, bem como sua vibrante encarnação atual. Faíscas voam à medida em que os momentos Hennessy V.S.O.P se desenrolam em uma série de encontros casuais visualmente impressionantes, em meio a uma atmosfera de festança aberta a todos.

Mestre em encontrar beleza no inesperado, Paolo Sorrentino aproveita os temas épicos do acaso e dos encontros enriquecedores, a sofisticação suave e um novo tipo de celebração. Os eletrizantes jogos de descoberta levam à tela a espontaneidade, a emoção e a versatilidade do conhaque Hennessy V.S.O.P.

Com uma exuberante direção de arte e uma pitada de ecleticismo, "Enter the Show" pinta um quadro rico e expressionista, oferecendo o tipo de correntes cruzadas e narrativas em miniatura que tornam os filmes de Paolo Sorrentino notáveis. O espectador é atraído para um mundo de sonho glamoroso e elétrico, um lugar repleto de aventuras e personagens fascinantes: em cada esquina há uma festa esperando para ser abraçada. Os ânimos se elevam, qualquer coisa pode acontecer, e o luxo refinado é uma filosofia de vida, com uma tela de fundo romântica e cosmopolita.

"Enter the show" também apresenta um novo design modernizado para o decantador Hennessy V.S.O.P, com uma reinterpretação contemporânea da emblemática assinatura bras armé da Maison Hennessy, além de uma embalagem mais ecológicas concebida em consonância com a iniciativa LVMH Life 360.

A campanha da Hennessy V.S.O.P realizada por Paolo Sorrentino e o decantador ecológico serão lançados exclusivamente na China. Este relançamento será seguido por uma implementação global nas redes sociais da Hennessy em todo o mundo a partir de 5 de setembro. Outros mercados internacionais "entrarão no espetáculo" e compartilharão #VSOPMoments ao longo de 2023.

https://www.hennessy.com/en-int/vsop-enter-the-show

#HennessyVSOP

#EnterTheShow

Contatos para a imprensa :

Andrea Borrmann | DM Media | [email protected]

Adrien Potencier, [email protected]

SOBRE PAOLO SORRENTINO

Nascido em Nápoles em 1970, o roteirista e diretor Paolo Sorrentino estudou negócios e economia antes de decidir pela carreira no cinema. Seu primeiro longametragem, L'Uomo in Più, foi selecionado para o Festival de Cinema de Veneza em 2001; em 2008, Il Divo ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes. Nos últimos anos, seus filmes conquistaram vários prêmios internacionais, incluindo um Oscar, um Globo de Ouro e um Bafta por La Grande Bellezza (2014); em 2022, foi indicado para o segundo Oscar, por A Mão de Deus, que também ganhou o Leão de Prata no Festival de Cinema de Veneza de 2021.

SOBRE JACKSON WANG

Jackson Wang é um superastro chinês de múltiplos talentos. Ele é cantor, intérprete, diretor criativo e fundador da TEAM WANG records e da TEAM WANG design. Filho de atletas, ele diz que "cresceu com o espírito de buscar o extraordinário". Hoje, esta paixão permeia suas muitas formas de expressão artística, desde os esportes até a música e a interpretação. Para Jackson Wang, o conhaque Hennessy V.S.O.P representa "um mundo de imprevistos e acasos, onde você pode ser seu próprio 'MAGIC MAN'".

SOBRE O DESIGN ECOLÓGICO DO HENNESSY V.S.O.P

Uma mistura universal perfeitamente equilibrada, o conhaque Hennessy V.S.O.P impressiona tanto agora quanto no dia em que foi criado. Em 2022, a Maison Hennessy tem o orgulho de apresentar seu conhaque mais versátil em um formato elegante e ecológico que foi cuidadosamente concebido para reduzir sua pegada de carbono e, ao mesmo tempo, manter os padrões rigosos do Hennessy.

O decantador ecológico Hennessy V.S.O.P é feito de vidro procedentes de Cognac e do Norte da França, enquanto que as melhorias na embalagem incluem a adoção de uma rolha de garrafa de madeira, o uso de etiquetas sem revestimento fabricadas em papel reciclado e a produção de caixas de presente de papel sem revestimento provenientes de florestas com certificação FSC.

Estas medidas renderam resultados concretos, eliminando 51 toneladas de plástico da produção e reduzindo a pegada de carbono do conhaque Hennessy V.S.O.P em aproximadamente quatro por cento. Cada uma destas medidas está em consonância com a iniciativa LVMH Life 360 de responsabilidade social e ambiental, um roteiro de desempenho ambiental que estipula a remoção de todos os plásticos virgens à base de combustíveis fósseis das embalagens até 2026. Cem por cento dos novos produtos da Hennessy terão design ecológico até 2030.

SOBRE A HENNESSY

Líder em conhaques, a Maison Hennessy brilha em todo o mundo com sua competência excepcional há mais de 250 anos. Com base no espírito de conquista de seu fundador, Richard Hennessy, a marca está presente em mais de 160 países. Com sede no centro da região de Charente, a Hennessy também é um pilar firme da economia regional. O sucesso e a longevidade da Casa se baseiam na excelência de seus conhaques, cada um deles nascido de um processo único de transmissão de know-how de geração a geração. A primeira casa de destilados a obter a certificação ISO 14001, a Hennessy une sua capacidade de inovação e o apoio de todos seus parceiros para proteger esta área excepcional. Como joia da coroa do LVMH Group, a Hennessy é um dos principais colaboradores do comércio internacional francês, com 99% da produção vendida na exportação, e uma embaixadora mundial da arte de viver francesa.

CRÉDITOS DE PRODUÇÃO DA CAMPANHA:

DDB PARIS :

Diretor de criação: Alexander Kalchev

Diretor de arte: Mathieu Massé

Redatora: Lucie Guidon

Diretora de arte de conteúdo digital: Perrine Tixier

Produtor de TV/Comprador de arte: Quentin Moenne Loccoz

Diretor de estratégia: Sébastien Genty

Diretor administrativo: Xavier Mendiola

Diretoras comerciais: Meryl Martin/Louise Riu

Gerentes de contas: Marie Melet/Sabrina Safir

Pós-produção: Jerome Deplatière

Produção impressa: Jocya Mallet

PRODUÇÃO:

Produção: COLORS & Lupin Films

Produtores: Julie Mathieu Moreau e Riccardo Neri

Produtor de linha: Guillaume le Gat

Diretor: Paolo Sorrentino

Diretora de fotografia: Daria D'Antonio

Cenógrafa: Eugenia Di Napoli

Editor da versão do diretor: Cristiano Travaglioli

Editora: Sophie Reine

Pós-produção: Everest

Produção de som: THE

Para mais informações, acesse lvmh.com.

Beba com responsabilidade I NÃO PARA A FRANÇA

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1891756/95_Seconds_HENNESSY.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1891715/HENNESSY_30_SEC.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891702/HENNESSY_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891704/HENNESSY_04.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891708/HENNESSY_07.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891712/HENNESSY_10.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891713/HENNESSY_13.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1891878/HENNESSY_seul_noir_Logo.jpg

FONTE Hennessy

SOURCE Hennessy