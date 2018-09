Conheça a Designer Mirim, de 11 anos, que vem encantando com seus desenhos em bolsas e acessórios feitos de PET

De um coração e alma ímpares, ela encanta professores, diretores de sua escola e a todos que a conhecem por seu jeito doce, meigo de ver a vida. Muito inteligente ela resolveu criar a marca: Unidesigner LK.

Marca de produtos como: bolsas e acessórios de garrafa pet, material totalmente sustentável e, sua marca, é um unicórnio.

Seus desenhos ela assina como JK e já faz muito sucesso entre adultos, artistas e formadores de opinião com seus desenhos "mágicos".

"Preciso mostrar para outras crianças. Meus pais, amigos dos meus pais, familiares não contam" – diz aos risos.

"Ser uma empreendedora com apenas 11 anos é animador… E estou orgulhosa que possa inspirar outras pessoas", contou ela.

"Você nunca é jovem demais para ir em busca de seus sonhos. Sempre defenda o que você acredita, independentemente da idade que você tenha" – Diz com um sorriso largo no rosto.

Maria Clara estará, neste final de semana, (22) sábado de 12h às 20h e (23) domingo ds 10h 'as 18h, no 1 Festival Carioca de Arte sustentável, com suas bolsas e necessaires, com entrada gratuita, no Parque Garota de Ipanema.

