Conheça Humberto Rosa: diretor e produtor brasileiro que está fazendo a diferença em Hollywood

Desde muito jovem, o carioca Humberto Rosa teve certeza de que queria se tornar cineasta. Aos vinte anos, iniciou a escola de cinema da Universidade Estácio de Sá, e fundou a Red Line Filmes, junto com o sócio Thairon Mendes. Desde então não parou mais de produzir.

Atualmente trabalhando em Los Angeles, ele tem seis filmes em desenvolvimento, em trabalhos com alguns dos maiores talentos da indústria no Brasil e nos EUA, atuando em mais de 35 filmes, seja como produtor, diretor ou roteirista, em produções como Invoked, The Picture e Don't Look Back, escrito pelo roteirista Jeff Howard (The Hunting of the Hill House, Gerald's Game, Ouija a Origem do Mau, O Espelho) e que obteve grande repercussão. Humberto já ganhou 17 prêmios e 16 indicações.

Produções e novidades a caminho

Em 2019, coproduziu um longa-metragem de terror brasileiro intitulado 'Meu ódio é minha herança' com artistas reconhecidos no Brasil como Andre Mattos (Narcos) e Tonico Pereira da Globo, que será lançado ainda este ano no Brasil. O filme foi uma parceria entre as produtoras Red Line Filmes e Núcleo TG, totalmente rodado nos EUA.

A comédia romântica brasileira 'Solteira Quase Surtando', dirigido por Caco Souza, estreia nos cinemas este ano e tem no elenco Rafael Infante, Stephan Nercessian e Leticia Birkheuer. O filme é uma co-produção entre Red Line Filmes, MGM, Artemís e MAB productions. Humberto trabalhou como produtor executivo do filme.

Humberto também está produzindo o filme Subliminal com Warren Zide, produtor de American Pie e da franquia Final Destination (Premonição, no Brasil).

Atualmente Humberto Rosa está gravando o filme The Method, produzido em conjunto com a Sophia Filmes e a THR productions, com o produtor Gerson Sanginnitoem. Humberto atua como diretor e produtor executivo. O filme conta com um elenco estrelado como Costas Mandylor (Jogos Mortais 5 e 6), Rachele Brooke Smith (How I Met Your Mother, Tratamento de Choque), Christopher Showerman (George, o Rei da Floresta 2) e Nicky Whelan (Um Drinque no Inferno e House of Lies).

