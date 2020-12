Conheça o Beauty Defyners, conceito de beleza que entrega resultados naturais

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Os tratamentos estéticos são cada vez mais populares e inovadores. Nesse contexto, destaca-se a busca por procedimentos que entreguem resultados satisfatórios e com naturalidade. Esse é o foco do Beauty Defyners, um conceito desenvolvido pela Galderma que usa ácido hialurônico para reduzir a aparência das rugas e embelezar o rosto de maneira sutil e eficaz.

O princípio dessa abordagem é o preenchimento de pontos do rosto a partir de uma análise baseada nos chamados "triângulos de beleza", que são conhecidos como as áreas de juventude da face. Eles se localizam na região ao redor dos olhos (periorbital), do nariz (perinasal) e da boca (perioral).

A dermatologista Dra. Andreia Fogaça explica: "Usamos o ácido hialurônico para preencher linhas e rugas, o que confere um aspecto mais descansado e leve à face, dando volume às regiões desejadas e deixando-a mais equilibrada. Para garantirmos ainda mais naturalidade nessa aplicação, a técnica analisa os triângulos da beleza e, assim, permite uma visão completa da necessidade do paciente. Com isso, nós não preenchemos apenas a boca, por exemplo, mas sim toda a região do triângulo que ela faz parte. E assim acontece com as demais áreas. Esse olhar traz um efeito muito positivo, sem deixar o preenchimento evidente e, principalmente, trabalhando os pontos de luz da beleza."

O preenchimento com ácido hialurônico não só favorece essa naturalidade como também a segurança do procedimento, pois é um produto biocompatível. "É uma substância já conhecida e produzida pelo nosso organismo. Por isso, torna-se uma opção mais segura e absorvível. Isso aumenta a sutileza dos resultados e traz mais segurança para os nossos pacientes", finaliza a Dra. Andreia.

Restylane® foi o primeiro ácido hialurônico a ser lançado no mercado mundial. É um preenchedor indicado para rejuvenescer, embelezar e preencher as linhas e rugas que surgem com o passar dos anos. De origem não animal e sintetizado em laboratório, é muito semelhante ao produzido pelo organismo, o que o torna um produto com alta biocompatibilidade. Além disso, diferentemente de outros preenchedores, tem efeitos de longa duração, característica chave para atingir os efeitos naturais.

A abordagem deve ser feita em consultório por um médico especializado. Por isso, é imprescindível a consulta para avaliar a melhor opção de tratamento de acordo com a necessidade de cada paciente.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

