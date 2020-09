Conheça o Pier Same Day Delivery: o Ultimate da entrega no mesmo dia da Pier8

SÃO PAULO, 25 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Pier8, empresa brasileira especializada em gestão de fulfillment e plataforma logística para e-commerce, acaba de lançar uma solução integrada em plataforma para entrega de compras no mesmo dia. Batizada de Pier Same Day Delivery, a ferramenta foi desenhada com base em um profundo entendimento logístico da modalidade, que garante o recebimento do produto no mesmo dia em toda São Paulo.

"O consumidor digital do Brasil já vive o futuro e está cada vez mais exigente e acostumado com inovações voltadas para experiências de compra omnichannel, as quais demandam excelência como um todo onde o viés logístico deixou há tempos de ser somente o first mile, a entrega. ", afirma Marcelo Terrazzan, sócio diretor da Pier8. A consequência disso, segundo ele, é que muitas marcas estão repensando o planejamento de seus processos internos para atender este perfil de pessoas da melhor maneira possível.

Terrazan explica que, para o desenvolvimento do sistema, a empresa realizou uma série de análises, criando um produto específico para suprir às necessidades do mercado. "Criamos um ecossistema especial que envolve 3 pilares importantes na sustentação do nosso conceito de same day delivery. São eles: roteirização, integração, picking e packing feitos estrategicamente não somente por ordem de pedido integrado como as demais soluções do mercado. ".

Como consequência o Pier Same Day Delivery possui uma roteirização que incrementa em 21% na redução do tempo de entrega para o consumidor final. Esta é uma das etapas do processo que seleciona o parceiro transportador ideal para atender os pedidos dentro do SLA e no mesmo dia. Paralelamente as integrações sistêmicas passam por rotinas de testes e verificações na arquitetura de microsserviços resultando em integrações de 0,3 segundos, viabilizando agilidade sistêmica.

A busca por este produto dentro da base da Pier8 cresceu 300% no último mês, a expectativa é de 130 companhias utilizando a solução até o final deste ano. Para acessar mais informações dessa solução basta clicar no link: https://www.pier8.com.br/blog/same-day-delivery-o-que-e-e-como-funciona

Entre os benefícios do Pier Same Day Delivery mencionados pelo executivo, estão o potencial ampliado de fidelização e captação de clientes, o encantamento, os feedbacks mais positivos, o contato mais estreito e rápido com o consumidor e o maior valor agregado ao nome da empresa.

Atualmente, a Pier8 possui quatro centros de distribuição, situados em São Paulo (SP), Barueri (SP), Vitória (ES) e Itajaí (SC). A Pier8 atende empresas que processam mais de mil pedidos por mês; no total, são atendidos cerca de 300 mil pedidos mensalmente, número que corresponde a um giro de R$ 75 milhões em pedidos.

FONTE Pier8

SOURCE Pier8