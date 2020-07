Conheça quatro mitos e verdades sobre a micose

SÃO PAULO, 16 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Fungos adoram o calor e a umidade, mas engana-se quem acha que micose é uma doença exclusiva do verão. Abafar pés e mãos e compartilhar objetos de uso comum aumentam as chances de contrair micoses, causadas por fungos. Confira mitos e verdades comuns sobre o assunto, segundo a dermatologista Dra. Dóris Milman Shansis (CRM 20497 RS).

1. A micose é contagiosa

VERDADE. "Além de ser transmitida de pessoa para pessoa, pode passar de uma unha para outra, no caso da micose de unhas", explica. Além disso, a onicomicose, como é conhecida, pode ser "porta de entrada" para outras infecções, como as bacterianas.

2. Micose de unha é igual a de pele

MITO. São diferentes e requerem terapêuticas específicas. O tempo de combate varia, mas na onicomicose costuma ser longo. "As condições de saúde de cada pessoa também refletem no tempo de tratamento", comenta a médica. Loceryl® é um esmalte que forma um filme protetor eficaz contra os fungos, podendo ser usado apenas uma a duas vezes por semana.

3. Os efeitos da doença são visíveis

VERDADE. Descolamento, deformação, aspecto quebradiço e surgimento de manchas amareladas ou esbranquiçadas na unha são sinais. Dra. Dóris alerta que o dermatologista fará o diagnóstico preciso e definirá o melhor tratamento.

4. Esmaltes não atrapalham o tratamento das micoses

MITO. Eles dificultam a penetração do medicamento na unha afetada. O ideal é aplicar esmalte antifúngico, que contém alta concentração de substâncias antimicóticas, diretamente na unha. Esmaltes comuns poderão ser aplicados sobre o antifúngico.

