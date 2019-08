Conheça Renan Godinho, empreendedor brasileiro em destaque no Vale do Silício

Com um mercado aquecido, jovens de todo mundo tentam a sorte no tão aclamado Vale do Silício – região de São Francisco, Califórnia, onde estão diversas gigantes de tecnologia. Um dos empreendedores que está chamando atenção dos investidores da área é o brasileiro Renan Godinho.

O jovem de 29 anos fundou duas startups que ganharam notoriedade: a Easy Emprego (Primeira plataforma de Geo-recrutamento do mundo) e a Flirtar (Aplicativo de relacionamento baseado na tecnologia da realidade aumentada).

"Empreendo desde os meus 18 anos. Em 2014, quando fundei o Easy Emprego ganhei bastante notoriedade com o sucesso da empresa. No ano seguinte, consegui entrar em contato com o co-fundador da Apple, Steve Wozniak e desde então criamos uma ótima amizade. Considero o Steve como um mentor e sempre conversamos sobre negócios", conta Godinho.

No ano de 2017, Renan se mudou para os Estados Unidos e fundou a empresa Flirtar. O empreendedor, que conseguiu o visto de habilidades de extraordinárias (EB-1), teve a ajuda de Wozniak para a obtenção de seu Green Card, que assinou uma carta de recomendação para o governo americano. Hoje morador do Vale do Silício, Godinho se especializou na captação de recursos para startups.

"Me tornei um especialista na captação de recursos para startups. Na Flirtar liderei um round de um milhão e meio de dólares. Já conectei diversas startups com fundos e investidores anjos aqui do Vale. Graças a essa notoriedade, hoje eu sou um dos representantes de um fundo de investimento de Dubai, a Faster Capital.", reforça o empreendedor.

Atualmente, Renan Godinho está trabalhando no lançamento do seu mais novo negócio nos EUA. Pelo histórico do brasileiro, o projeto já conta com alta expectativa de diversos fundos de investimento e do mercado de tecnologia.

