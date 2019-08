Conheça Thamires Ximenes, digital influencer, que vem se destacacando no mundo digital

GOIÂNIA, Brasil, 23 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Empreendedora, publicitária e digital influencer, Thamires Ximenes, vem se destacando nas redes sociais como referência em assuntos como: maternidade, gastronomia, moda, beleza, viagens, entre outros.

Seu perfil no instagram, @ximenesthamires, conta com mais de 77 mil seguidores que acompanham assiduamente sua rotina e as dicas que compartilha diariamente em sua conta.