CONITEC Recomenda Incorporação de RINVOQ® (upadacitinibe) da AbbVie pelo SUS, Para o Tratamento de Pacientes Adultos com Artrite Reumatoide Ativa Moderada a Grave.

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica, que pode afetar várias articulações 1 e que acomete cerca de 0,46% da população brasileira. 2

A causa é desconhecida e as mulheres são duas vezes mais acometidas do que os homens. Inicia-se geralmente entre 30 e 40 anos e sua incidência aumenta com a idade. 1

Os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidade para realização de suas atividades, tanto de vida diária como profissional.1

SÃO PAULO, 18 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anuncia que RINVOQ® (upadacitinibe), um inibidor da JAK1 de administração oral,3 teve incorporação pelo SUS - Sistema Único de Saúde, recomendada pela CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, para tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave, conforme portaria de 19 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU).4

A partir desta data de publicação, de acordo com o Decreto nº 7.646, o SUS tem prazo de até 180 dias para efetivar a incorporação, com distribuição gratuita para pacientes sob indicação e prescrição médica para esse tratamento.5

Os sintomas mais comuns da artrite reumatoide são dor, edema, calor e vermelhidão, em qualquer articulação do corpo, sobretudo mãos e punhos. As articulações inflamadas provocam rigidez matinal, fadiga e, com a progressão da doença, há destruição da cartilagem articular e os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidade para realização de suas atividades, tanto de vida diária como profissional.1

Em fevereiro de 2020, a ANVISA aprovou RINVOQ® (upadacitinibe), de dose única diária, para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave, que não responderam adequadamente, ou que foram intolerantes a uma ou mais drogas antirreumáticas modificadoras do curso da doença (DMARDs)3. A aprovação foi publicada pelo Diário Oficial da UNIÃO (DOU), em 3 de fevereiro de 20206.

Sobre RINVOQ® (upadacitinibe)

Descoberto e desenvolvido pelos cientistas da AbbVie, RINVOQ é um inibidor oral da Janus Kinase 1 (JAK1), de dose única diária (15 mg), para o tratamento de adultos com artrite reumatoide (AR) ativa moderada a grave, que não responderam adequadamente ou que foram intolerantes a uma ou mais DMARDs (Drogas Modificadoras do Curso da Doença)3. Sua aprovação regulatória foi fundamentada nos dados de cinco estudos de um dos maiores programas de desenvolvimento clínico fase 3 em AR, chamado SELECT, que avaliaram mais de 4.400 pacientes, inclusive no Brasil. Neste programa clínico, RINVOQ®(upadacitinibe) atingiu metas primárias e secundárias em diferentes perfis de pacientes com artrite reumatoide ativa moderada a grave.3,7-11

FONTE AbbVie Brasil

