Connaught Bar en Londres es nombrado el mejor bar del mundo al revelarse la lista 50 Mejores Bares del Mundo para 2020, patrocinada por Perrier

SINGAPUR, 5 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ --

Connaught Bar en Londres se ubica en el primer lugar entre los 50 Mejores Bares del Mundo 2020 y es también el Mejor Bar de Europa, patrocinado por Perrier

La lista de 2020 incluye bares de 23 países, entre ellos aparecen 11 nuevos galardonados de Australia , Colombia , la Gran China, Italia, Japón, Malasia, Corea del Sur , España, Tailandia y el Reino Unido

Ashtin Berry , activista y educador del sector es nombrado el ícono de la industria Roku

Alquímico, Cartagena, se afianza con el Premio al Bar Sustentable (Ketel One Sustainable Bar Award)

Tayēr + Elementary, London , asegura el Disaronno Highest New Entry Award

Coa en Hong Kong se lleva el Nikka Highest Climber Award

High Five, Tokio , es nombrado Heering Legend of The List

Kwānt, London , gana el London Essence Best New Opening Award

Dante, Nueva York , es el Mejor Bar de Norteamérica, patrocinado por Asahi Super Dry

Atlas, Singapur, es el Mejor Bar de Asia , patrocinado por Rémy Martin

Maybe Sammy, Sídney, es el Mejor Bar de Australasia, patrocinado por Torres Brandy

Zuma, Dubái, es el Mejor Bar en Medio Oriente y África, patrocinado por Matusalem

Florería Atlántico, Buenos Aires , es el Mejor Bar en Sudamérica, patrocinado por iichiko Saiten

La lista de los 50 Mejores Bares del Mundo, patrocinada por Perrier, fue anunciada en una ceremonia de premiación en línea el 5 de noviembre a las 3 p. m hora de Inglaterra. Durante extensas consultas con personalidades de la industria, la organización de los 50 Mejores recibió amplio apoyo para elaborar una clasificación que busca unir aun más la comunidad y ofrecer noticias positivas en estos momentos en que los bares ingresan a la siguiente fase de la recuperación.

En la clasificación se ve al Connaught Bar de Londres afianzarse en el primer lugar, recibiendo los títulos de El Mejor Bar del Mundo y El Mejor Bar de Europa, patrocinado por Perrier. En el segundo lugar se encuentra Dante de Nueva York como El Mejor Bar de Norteamérica, patrocinado por Asahi Super Dry. Y ocupando el tercer lugar se encuentra The Clumsies, Atenas, mientras que Atlas de Singapur se ubica en el cuarto puesto como El Mejor Bar de Asia, patrocinado por Rémy Martin.

Otros premios que se anunciaron antes del evento del 5 de noviembre incluyeron a Maybe Sammy, Sídney, ganador del premio Michter's Art of Hospitality; Galaxy Bar, Dubái, ganador del premio Campari One To Watch; Renato 'Tato' Giovannoni de Florería Atlántico, Buenos Aires, ganador del premio Altos Bartenders' Bartender y la lista 51-100 para 2020, presentada en alianza con Mancino Vermouth.

Para conocer la lista completa de ganadores: www.worlds50bestbars.com/list/1-50

Para obtener material de prensa: www.worlds50bestbars.com/media-centre-registration.html

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1323475/50_Best_Bars_2020_Logo.jpg

FUENTE The World's 50 Best Bars 2020

SOURCE The World's 50 Best Bars 2020