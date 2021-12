Connaught Bar in London auf Platz 1 von The World's 50 Best Bars 2021 gewählt

Weitere Bars in den Top Five sind Tayēr + Elementary, ebenfalls in London (Nr. 2), der Aufsteiger Paradiso in Barcelona (Nr. 3), der Liebling der Athener The Clumsies (Nr. 4) und die gefeierte Florería Atlántico in Buenos Aires (Nr. 5). Die vollständige Liste finden Sie hier .

Mark Sansom, Content Editor für The World's 50 Best Bars, sagt: „Wir gratulieren der Connaught Bar - diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Gastfreundschaft von Ago Perrone und seinem Team und ihr kontinuierliches Streben nach Exzellenz, das sich in der Art und Weise widerspiegelt, wie sie den Martini-Cocktail modernisiert haben. Wir gratulieren ebenfalls allen Lokalen, die es 2021 auf die Liste The World's 50 Best Bars geschafft haben. Es war ein weiteres unglaublich hartes Jahr für das Gastgewerbe, und die Widerstandsfähigkeit und der Zusammenhalt des Sektors angesichts dieser Herausforderungen sind bewundernswert."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704950/50_Best_Connaught_Bar_London.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1703717/50_Best.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1700597/The_Worlds_50_Best_Bars_2021_Logo.jpg

SOURCE 50 Best