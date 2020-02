Connectria lanceert koolstofneutrale "Green Cloud" in Noord-Amerika en de Europese Unie

Zorgt voor IBM i & VMware Clouds die verbonden zijn met Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure

ST. LOUIS, 26 februari 2020 /PRNewswire/ -- Connectria, een wereldwijde aanbieder van beheerde cloudservices en cloudhosting, heeft een koolstofneutrale "Green Cloud" geïntroduceerd in zowel Noord-Amerika als de Europese Unie (EU). Met Connectria's Green Cloud kunnen bedrijven met IBM i- en VMware-systemen hun energieverbruik met maar liefst 95% verlagen en CO2-neutraal zijn met IBM i- en VMware-werklasten. De energiebesparingen worden mogelijk gemaakt door een unieke systeemarchitectuur die is ontwikkeld en geïmplementeerd door Connectria, en via de geavanceerde datacenters van Connectria, waaronder het meest recente datacentrum in Amsterdam.

"Het Amsterdamse datacentrum van Connectria is een voorbeeld van energie-efficiëntie en duurzaamheid, aangewezen als een Leed Gold-faciliteit", zegt Rusty Putzler, COO van Connectria. "De faciliteit is ISO 14001 en 50001 gecertificeerd en maakt gebruik van een mix van biomassa en waterkracht voor 100% hernieuwbare energie met behoud van betrouwbaarheid voor onze klanten. De warmte die wordt gegenereerd door het datacentrum wordt opgevangen en gebruikt om gebouwen op de campus van de Universiteit van Amsterdam te verwarmen. Het is een van de meest energiezuinige datacentra ter wereld en helpt ons een CO2-neutrale voetafdruk te bereiken in onze IBM i en VMware Clouds. "

"Het Green Cloud Initiative is in lijn met onze No Jerks Allowed-filosofie", zegt Rich Waidmann, oprichter, president en CEO van Connectria. "We praten veel over No Jerks Allowed als het gaat om hoe we onze klanten en medewerkers behandelen, maar het is echt veel meer dan dat. Datacentra zijn goed voor ongeveer 3% van al het energieverbruik wereldwijd. Dit percentage blijft stijgen en we willen goed voor onze planeet zorgen. Door CO2-neutrale IBM i en VMware Clouds te creëren, draagt Connectria bij aan de zorg voor onze planeet en zijn we geen 'jerks'. "

Over Connectria

Connectria werd opgericht in 1996 en is 15 keer bekroond tot Beste Werkplek; het biedt bekroonde cloudhosting, cloud managed services, cloudbeveiliging en cloudmanagementsoftware voor meer dan 1.000 klanten wereldwijd. We waren het eerste beheerde hostingbedrijf met naleving van HIPAA en het eerste bedrijf dat HIPAA- en PCI-conformiteit in AWS en Azure leverde. We zijn ook de grootste IBM i (AS/400) cloudleverancier ter wereld. Door de toevoeging van WSM in 2019 zijn we ook een leider geworden in het leveren van cloudmigratie- en transformatieservices voor organisaties van elke omvang.

De kern van onze bedrijfsfilosofie is No Jerks Allowed®, waarbij elke medewerker zich extra inzet om voor onze klanten te zorgen. Being The Jerk Free Company® reikt ook verder dan onze mensen. U doet gemakkelijk zaken met ons via flexibele voorwaarden, schaalbare oplossingen en ongecompliceerde prijzen om tegemoet te komen aan de technologische behoeften van organisaties van elke omvang.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/812525/Connectria_logo_vertical_Logo.jpg

SOURCE Connectria