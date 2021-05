Connor, Clark & Lunn Financial Group lance des fonds OPCVM axés sur des stratégies d'actions quantitatives

Le fonds CC&L Q Global Equity Market Neutral UCITS est une stratégie d'actions à long et à court terme activement gérée qui vise à générer des rendements ayant une faible corrélation avec les marchés d'actions mondiaux et à maximiser le rendement total à long terme.

« Nous gérons avec succès des stratégies d'actions quantitatives depuis plus de deux décennies. Le lancement de fonds OPCVM (qui désignent des « organismes de placement collectif en valeurs mobilières », ou « UCITS » en anglais) pour nos marchés émergents et de stratégies de marché neutre permet de mettre ces stratégies à la disposition des investisseurs européens », a déclaré Martin Gerber, président et directeur informatique de CC&L Investment Management.

La philosophie de placement de CC&L Investment Management repose sur le fait que les prix des actions sont fixés par les facteurs fondamentaux de croissance, d'évaluation et de qualité de leurs entreprises sur le long terme. Cependant, le processus de marché par lequel les prix reflètent fidèlement ces fondamentaux n'est pas parfait et comporte un certain nombre d'obstacles et de frictions comportementaux, informationnels et structurels qui peuvent empêcher les cours des actions de refléter efficacement ces fondamentaux. Il en résulte des prix erronés sur le marché qui offrent des possibilités d'ajouter de la valeur. Ces possibilités sont évaluées à l'aide d'un processus systématique qui évalue objectivement chaque société par rapport à l'univers global de CC&L Investment Management composé d'environ 16 000 titres, 160 groupes sectoriels et 49 pays développés et émergents. Le résultat de ce processus quotidien est un portefeuille optimal qui investit de façon objective et constante dans des entreprises offrant le meilleur rendement possible tout en assurant une gestion rigoureuse des risques.

« L'équipe expérimentée de CC&L Investment Management et son approche disciplinée en matière d'investissement fournissent les bases nécessaires au succès de l'expansion de son offre de produits en Europe », a déclaré Warren Stoddart, codirecteur général, Connor, Clark & Lunn Financial Group.

Le fonds Connor, Clark & Lunn UCITS ICAV est un instrument de gestion collective d'actifs irlandais, structuré sous la forme d'un fonds

à compartiments avec responsabilité séparée entre les compartiments et géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. HSBC Global Fund Services est l'administrateur, l'officier de l'état civil, le dépositaire, le conservateur et l'agent de transfert ; et Matheson agit comme conseiller juridique en droit irlandais.

Pour plus d'informations sur les compartiments, cliquez ici pour consulter le prospectus, les suppléments et les informations clés pour les investisseurs.

À propos de Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. (CC&L Investment Management) est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements indépendantes détenues par des partenaires au Canada, avec 41,7 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Fondée en 1982, CC&L Investment Management offre un éventail diversifié de services de placement, y compris des solutions d'investissement en actions, titres à revenu fixe, solutions équilibrées et alternatives, notamment des stratégies alpha portables, neutres sur le marché et de rendement absolu. CC&L Investment Management fait partie de Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

À propos de Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CC&L Financial Group) est une société de gestion d'actifs « multi-boutique » qui offre une vaste gamme de produits et services de gestion de placements aux investisseurs institutionnels, aux particuliers fortunés et aux conseillers. Grâce à la centralisation de toutes les fonctions opérationnelles et de distribution, nous apportons une grande envergure et une grande expertise à la prestation des fonctions de gestion hors investissement, ce qui permet à nos gestionnaires de placements talentueux de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. Avec des bureaux dans tout le Canada, ainsi qu'à Chicago et à Londres, les filiales de CC&L Financial Group gèrent des actifs de plus de 70 milliards de dollars américains. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.cclgroup.com.

Contact : Carlos Stelin, directeur, ventes institutionnelles, Europe, Connor, Clark & Lunn UK, +44 (20) 3535 8107,

[email protected]

