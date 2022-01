Conozca las innovadoras soluciones de Coway, incluida Airmega, en el CES 2022

LAS VEGAS, 5 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company" de Korea, ha presentado sus últimas innovaciones en materia de electrodomésticos ambientales, impulsadas por años de I+D propia, en el Salón de la Electrónica de Consumo (CES) 2022. Bajo el lema "We innovate for your better life (Innovamos para mejorar tu vida)", la exposición de Coway destaca las últimas innovaciones de la empresa en colchones, purificadores de agua, purificadores de aire y bidés.