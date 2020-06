Conseil slovène du tourisme : les six premiers restaurants étoilés du Guide Michelin en Slovénie

Cinq restaurants slovènes d'exception ont reçu leur première étoile Michelin : le chef Tomaž Kavčič ( Pri Lojzetu ) a remercié toute son équipe et sa famille pour leur travail acharné ; le chef Uroš Fakuč ( restaurant Dam ), a confié que recevoir une étoile Michelin était son rêve d'enfant ; le chef Gregor Vračko ( Hiša Denk ) en est resté bouche bée, révélant dans un souffle que la première étoile appartient à tous les employés d'Hiša Denk ; le chef Jorg Zupan ( Restaurant Atelje ) a insisté sur l'importance de n'utiliser que des ingrédients locaux et sur le lien entretenu avec les petits exploitants agricoles ; tout comme le chef Uroš Štefelin ( Vila Podvin ), qui a un lien viscéral avec l'environnement local. Neuf restaurants slovènes intègrent la liste des Bib Gourmand du Michelin . L'assiette Michelin récompense 37 restaurants slovènes. Un prix Michelin spécial de gastronomie durable a été décerné à six chefs et restaurants slovènes. Suivez le guide des étoiles Michelin en Slovénie ici .

La Slovénie récupèrera le titre de Région européenne de la gastronomie l'année prochaine, en 2021. La semaine dernière, un nouveau portail de la gastronomie, www.tasteslovenia.si, a été lancé. L'avantage incomparable des chefs slovènes réside dans leur accès privilégié aux ingrédients locaux et leur philosophie gastronomique, reposant sur le principe du jardin potager à la table. Les célèbres inspecteurs du Michelin sont convaincus que la nature et la qualité des ingrédients des 24 régions gastronomiques slovènes stimulent la créativité des chefs.

Maja Pak, la Directrice du Conseil slovène du tourisme :

« L'annonce des premiers lauréats slovènes des étoiles Michelin démontre que la gastronomie slovène était prête depuis un certain temps déjà. Le fait que Michelin décerne des étoiles à six restaurants dès la première année est un succès extraordinaire. La réussite de la gastronomie slovène arrive juste au moment où le tourisme est confronté à l'une de ses plus grandes crises à ce jour ; l'arrivée du Guide Michelin offre donc un grand réconfort et insuffle une grande motivation en vue de redresser le tourisme slovène. Je suis absolument ravie que six restaurants aient également reçu le prix Michelin de gastronomie durable. La durabilité est au cœur de toutes les activités touristiques en Slovénie et ces prix renforceront davantage notre position en la matière, en matérialisant notre vision d'une destination verte, de caractère, pour des expériences cinq étoiles. »



Cliquez ici pour plus d'informations et de photos.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1193618/Michelin_Guide_Slovenia.jpg

SOURCE Slovenian Tourist Board