Conselho Consultivo para pequenas e médias empresas é tema de evento empresarial no World Trade Center, em São Paulo

Essa realidade, ainda distante para as pequenas e médias empresas começa a ser democratizada no mercado, através do método do EAG (Empresa Autogerenciável). Liderada pelo empresário, especialista em gestão empresarial, e idealizador do método EAG (Empresa Autogerenciável), Marcelo Germano, a implementação do Conselho Consultivo profissional para pequenas e médias empresas já começa a ser realidade no Brasil:

"Até hoje, isso foi algo inacessível para pequenas e médias empresas, porque sempre foi formatado para atender os interesses de grandes empresas. As empresas brasileiras, por tradição ou hábito, não têm o que chamamos de governança corporativa. O Conselho Consultivo faz com que o pequeno e médio empresário consiga dispor de ferramentas efetivas que as grandes corporações possuem para jogar um jogo diferente, ter performance diferente, criar reputação, credibilidade no mercado. O conselho elimina a solidão de poder, pois cria um vínculo de confiança onde o dono do negócio pode discutir tanto questões estratégicas, quanto problemas que o aflige no dia a dia, desde sucessão e problemas familiares que afetam a empresa, até mesmo uma possível venda da empresa. Dessa maneira, o empresário pode ter muitos insights, metas definidas com foco em resultados, entendendo quais são os planos de ação, entendendo o que precisa ser feito para vencer cada desafio em cada etapa."

