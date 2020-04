Conselho de Governadores do NDB realiza Quinta Reunião Anual em formato virtual

XANGAI, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- O Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (New Development Bank – NDB) realizou a sua Quinta Reunião Anual virtualmente no dia 20 de abril de 2020.

Os membros do Conselho trocaram opiniões sobre a estratégia geral do Novo Banco de Desenvolvimento para o próximo quinquênio, ressaltando que o NDB apoia projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável adaptados às necessidades de cada país, respeitando as suas respectivas prioridades e estratégias de desenvolvimento.

"A nossa abordagem tem sido extremamente receptiva às necessidades dos clientes, oferecendo produtos em moeda forte e moeda local, gerenciando riscos prudentemente, evitando o modelo tradicional doador-beneficiário e concentrando-se em contribuir para as metas de desenvolvimento sustentável dos nossos países- membros", disse o presidente do NDB, K.V. Kamath, durante a sua declaração na Reunião.

O Conselho de Governadores aprovou o Relatório Financeiro e Contábil Auditado das operações ordinárias com relação ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Também aprovou o Relatório Financeiro e Contábil para o Fundo de Preparação de Projetos com relação ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

O Conselho elegeu o Sr. Anton Siluanov, Governador pela Rússia, Ministro das Finanças, como Presidente do Conselho de Governadores e a Sra. Nirmala Sitharaman,Governadora pela Índia, Ministra das Finanças, como Vice-Presidente do Conselho de Governadores. Foi anunciado que eles permanecerão nos respectivos cargos até o final da próxima Reunião Anual do Conselho.

O Conselho de Governadores decidiu que a sua Sexta Reunião Anual será realizada na Rússia em 2021. Também ficou decidido que o Conselho realizará uma reunião especial em maio de 2020 para eleger o próximo presidente do Banco.

Durante a Reunião, os governadores trocaram opiniões sobre a resposta ao novo surto de coronavírus e aprovaram a Declaração em Resposta ao Surto da COVID-19.

"Em nome do Banco, gostaria de transmitir que lamentamos profundamente a perda de vidas e os impactos econômicos e sociais causados pela COVID-19", disse K.V. Kamath. "O Banco está solidário com vocês e com a comunidade global na luta contra esta pandemia e está dedicando uma parte significativa dos seus recursos humanos e financeiros para ajudar os países- membros."

Informações relacionadas

O NDB foi criado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com o objetivo de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento, complementando os esforços existentes de instituições financeiras multilaterais e regionais para o crescimento e desenvolvimento global. Para cumprir o seu propósito, o NDB apoiará projetos públicos ou privados por meio de empréstimos, garantias, participação acionária e outros instrumentos financeiros. De acordo com a estratégia geral do NDB, o desenvolvimento de infraestrutura sustentável está no centro da estratégia operacional do Banco para 2017 a 2021. Em agosto de 2018, o Banco recebeu da S&P e da Fitch a nota AA+ como emissor de longo prazo.

###

FONTE NDB

SOURCE NDB