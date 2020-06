Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento realiza reunião extraordinária e elege Marcos Troyjo como novo presidente da instituição

Antes da nomeação para o cargo de presidente do NDB, Troyjo desenvolveu uma carreira de sucesso em instituições governamentais, no setor privado, na academia e no debate público em temas de desenvolvimento econômico.

Recentemente, Troyjo atuou como secretário especial de Comércio Exterior e Relações Internacionais do Ministério da Economia e representou o Governo Brasileiro em diversos conselhos de instituições multilaterais de desenvolvimento.

Troyjo também foi presidente da Comissão de Financiamentos Externos e do Comitê Nacional de Investimentos do Brasil.

Ele foi co-fundador e atuou como diretor do BRICLab da Universidade de Colúmbia, onde lecionava relações públicas e internacionais, além de frequentemente proferir palestras em universidades e centros de pesquisa em todo o mundo.

Marcos Troyjo é membro do Conselho Global Futuro de Comércio Internacional e Desenvolvimento do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), onde atuou como diretor da Iniciativa de Tecnologia Inteligente e Comércio.

Economista, cientista político e diplomata, Troyjo tem mestrado e PhD em sociologia das relações internacionais pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Colúmbia. Ele é egresso do Instituto Rio Branco, a escola diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Troyjo é autor de livros sobre desenvolvimento, tecnologia e relações globais.

Segundo o acordo constitutivo do Novo Banco de Desenvolvimento, o Conselho de Governadores do NDB elege um presidente de um dos países membros fundadores em regime rotativo. O presidente é o chefe do pessoal operacional do Banco e conduz, sob a orientação dos Diretores, os negócios ordinários do Banco.

O Conselho de Governadores do NDB também nomeou Anil Kishora como vice-presidente do NDB.

Anil Kishora trabalhou no State Bank of India (SBI), o maior do país, por cerca de 38 anos. Ao longo de sua carreira, Anil Kishora teve contato com todas as áreas de operações do SBI.

Antes de juntar-se ao NDB, ele atuou como vice-diretor executivo e Chief Risk Officer (CRO) do SBI, cargo em que era responsável pela gestão de riscos operacionais, de mercado, crédito, cibernético e segurança da informação, entre outros, do Grupo SBI. Antes disso, ele atuou como vice-diretor executivo/gerente geral do escritório localdo SBI em Chandigarh, na Índia, e CEO do SBI em Cingapura.

Kishora participou de diversos programas de desenvolvimento e treinamentos para executivos, entre os quais o Programa de Gestão de Riscos Bancários (INSEAD), Escola de Gestão de Riscos Bancários (EUROMONEY Learning, Genebra), Programa Avançado de Gestão (NUS Business School, Cingapura) e do Programa de Certificação em TI e Segurança Cibernética para CXOs (Institute for Development & Research in Banking Technology, Hyderabad, Índia). Ele também participou do programa de private equity de Oxford.

Anil Kishora é associado certificado do Indian Institute of Banking & Finance e tem bacharelado (com honras) em inglês.

Paulo Guedes, Ministro da Economia do Brasil, Anton Siluanov, Ministro das Finanças da Rússia, Nirmala Sitharaman, Ministra das Finanças da Índia, Jiayi Zou, Vice-Ministra das Finanças da China, e Tito Titus Mboweni, Ministro das Finanças da África do Sul, participaram da reunião extraordinária do Conselho de Governadores, em formato virtual.

