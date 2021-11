Conservant sa lancée acquise avec la pandémie de COVID-19, Seegene annonce ses résultats du troisième trimestre de 2021

Les revenus du troisième trimestre sont demeurés stables à 305,3 milliards de wons.

Le bénéfice d'exploitation a légèrement fléchi en raison d'investissements importants dans la recherche et le développement.

Lancement prévu de nouveaux tests pour le dépistage de 22 gènes cibles en un seul tube, dont 3 liés à la COVID-19 et 19 à d'autres virus respiratoires.

SÉOUL, Corée du Sud, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans les diagnostics moléculaires (MDx), a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre 2021.

Seegene a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 305,3 milliards de wons (environ 260 M$ US) et un bénéfice d'exploitation de 128,6 milliards de wons (environ 108 M$ US), soit une hausse de 1 % et une baisse de 11 %, respectivement, par rapport au dernier trimestre.

À ce jour, le chiffre d'affaires cumulé de Seegene s'élève à 960,8 milliards de wons (environ 814 M$ US), soit une augmentation de 40 % par rapport à la même période l'année dernière. Son bénéfice d'exploitation cumulé a également augmenté de 11 % sur un an, s'établissant à 466,7 milliards de wons (environ 395 M$ US). Compte tenu de ces chiffres, le chiffre d'affaires total de cette année semble avoir dépassé la barre du billion de wons, mais la légère baisse du bénéfice d'exploitation est le résultat d'une augmentation substantielle des dépenses en recherche et développement. Depuis le début de 2021, Seegene a investi environ 53,4 milliards de wons (environ 45 M$ US) dans la numérisation du processus de développement des tests et le développement de ses propres technologies relatives aux instruments de PCR et aux ingrédients des tests, soit le double des dépenses totales de l'année précédente en recherche et développement.

« Alors que nous contemplons les derniers mois de 2021, le monde a la chance de disposer d'une gamme de vaccins et de traitements très efficaces contre la COVID-19, lesquels sont accessibles pour de plus en plus de gens. Toutefois, le besoin reste le même en matière de tests, surtout avec le retour en hiver de la grippe et d'autres virus, a déclaré Myungkun Kim, directeur général principal de Seegene. Seegene s'engage à être à l'avant-garde de ce domaine du diagnostic, en anticipant et en soutenant de nouveaux tests pour le dépistage de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses. Même si la pandémie évolue et qu'un plus grand nombre d'entreprises investissent ce secteur, nous continuerons de cerner des occasions, nous demeurerons concurrentiels et nous travaillerons rapidement pour répondre à la demande mondiale par l'entremise de nos diverses filiales. »

Tirant parti de sa plateforme exclusive d'intelligence artificielle (IA) pour mettre au point en quelques jours l'un des premiers tests de dépistage de la COVID-19 au monde, Seegene a été un chef de file dans la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19. Grâce à l'automatisation et à l'intégration complètes, l'entreprise a également démontré qu'elle peut augmenter rapidement sa production pour fournir des régions du monde entier. En réponse à la récente mise en œuvre de passeports vaccinaux et d'initiatives visant à « vivre avec la COVID-19 », Seegene continuera d'innover de façon ciblée en produisant une série de tests supplémentaires. L'entreprise offrira bientôt une nouvelle solution de tests beaucoup plus rapides, ce qui aidera à simplifier et à intensifier le dépistage préventif. De plus, Seegene lancera de nouveaux tests pour le dépistage de 22 gènes cibles en un seul tube, dont 3 liés à la COVID-19 et 19 à d'autres virus respiratoires, en prévision d'une éventuelle augmentation des cas de grippe et de COVID-19 durant l'hiver.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.