Considérée un trésor national, la batte avec laquelle Babe Ruth avait réalisé son coup de circuit de 1924 sera vendue aux enchères

En effet, Grossman avait gagné un concours de frappes très médiatisé, qui s'était déroulé sur toute une année, et qui fut sponsorisé par le journal LA Herald. Le gagnant avait reçu la même batte utilisée par « The Babe » pour réaliser le premier coup de circuit de la saison de 1924.

L'image de Ruth en train de signer la batte du coup de circuit de 1924 (illustrée ici) est la seule image connue de Ruth en tenue en train de signer un autographe sur une batte. Outre cette photo, une autre photo de Ruth en train de traverser le marbre après avoir réalisé le coup de circuit sur le lancer de Johnson a été documentée.

Des dizaines de photos et articles ont été réunis dans un album réalisé par le vainqueur du concours, Phil Grossman. Cet album inestimable est inclus avec la batte qui sera vendue aux enchères.

Grossman a précieusement gardé la batte de Babe Ruth jusqu'à sa mort en 1986. C'est ensuite le neveu de Grossman, Mike Robinson, qui l'avait héritée. Malheureusement, la batte et l'album lui avaient été volés en 1989, mais après 29 ans de recherche, la batte a récemment été retrouvée et rendue à Robinson.

On ne soulignera jamais assez l'importance de Babe Ruth et Walter Johnson dans le monde du baseball. Les deux hommes figurent parmi les six premiers joueurs de ce sport à être intronisés au Panthéon des meilleurs joueurs de baseball de tous les temps.

Le souvenir de Babe Ruth est considéré comme le « roi des objets de collection ». Six (6) des quinze (15) souvenirs sportifs les plus chers du monde qui se sont vendus appartenaient à Babe Ruth.

Le montant le plus élevé jamais payé pour un souvenir sportif est le maillot de Babe Ruth datant de 1920. Il avait été vendu aux enchères en 2012 contre une somme de 4 415 000 dollars américains.

Cette batte est non seulement le souvenir sportif le plus médiatisé de tous les temps, elle dispose également d'un certificat d'authenticité GU10, autrement dit, de la distinction la plus élevée, qui a été délivré par les plus grands experts du domaine.

Bien que le prix de réserve/départ de cette batte soit fixé à 3 000 000 de dollars américains, les collectionneurs spéculent déjà sur le fait que cette batte du coup de circuit de Babe Ruth de 1924 se vendra encore plus cher que son maillot de 1920, ce qui en fera le souvenir sportif le plus cher de tous les temps.

Voici une vidéo de la batte du coup de circuit de Babe Ruth de 1924 : www.1924baberuthbat.com/#video

Inscrivez-vous pour soumettre votre offre pour cette batte : http://sports.mearsonlineauctions.com/catalog.aspx?category=23

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/775181/Babe_Ruth_Home_Run_Bat.jpg

