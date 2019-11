Consolidated Credit y HOPE NOW presentan la "Homebuying Fall Fair" de 2019

FT. LAUDERDALE, Florida, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Comprar una casa es la compra más costosa que la mayoría de la gente hará en su vida. Lamentablemente, también es la más complicada. Eso significa que también es la más estresante, pero la feria anual de compra de vivienda "Homebuying Fair" ha ayudado a miles de residentes del sur de la Florida a ahorrar dinero y tiempo- y el evento se repite este mes.

Conozca a agentes de bienes raíces, prestamistas, compañías de título de propiedad, expertos en seguros y funcionarios del gobierno. Los asistentes podrán recibir asesoría financiera gratuita individual aprobada por HUD, tanto en español como en inglés, así como obtener ayuda para planificar paso a paso la compra de una vivienda. También podrán obtener ayuda en la búsqueda de soluciones para superar los obstáculos comunes a la compra de una vivienda, tales como la falta de crédito, el exceso de deuda y los costos del pago inicial. (PRNewsfoto/Consolidated Credit)

El sábado 16 de noviembre, Consolidated Credit y HOPE NOW presentarán la Homebuying Fair de 2019 en Junior Achievement of South Florida, ubicado en el 1130 de Coconut Creek Blvd., en Coconut Creek, Florida, desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Loan Depot es el patrocinador principal, y la feria cuenta con la participación de 13 patrocinadores locales y nacionales. Dedicado a ayudar a los compradores de viviendas.

A partir de las 10 de la mañana, la feria presentará su primer seminario que tratará el tema del crédito, y los próximos tres seminarios consecutivos tratarán los temas de presupuesto, hipotecas y asistencia para el pago inicial. El último seminario, sobre la asistencia para el pago inicial, termina a las 2:30 p.m.

Todos los asistentes que acudan a la feria participarán en un sorteo de tarjetas de regalo de $50, que se sortearán cada hora a partir de las 10:30 a.m.

Por último, habrá información especial disponible para los visitantes interesados en préstamos VA para miembros del servicio militar y veteranos. También se ofrecerá información sobre los programas actuales de asistencia para el pago inicial y los costos de cierre.

Aquellos que no puedan asistir a la feria pueden solicitar una consulta gratuita con un asesor de vivienda certificado por HUD en homebuyingfair.com.

Con la presentación conjunta de esta feria, Consolidated Credit espera ayudar a aquellos interesados en ser propietarios de vivienda a agilizar el complejo proceso de compra de vivienda. También espera que los asistentes salgan preparados para la obtención de una hipoteca y reciban información sobre otros factores relacionados con ser propietario de una vivienda mediante la ayuda de esta feria.

Acerca de Consolidated Credit: Consolidated Credit es una organización sin fines de lucro 501(3)c que ha ayudado a los consumidores durante más de 26 años. Su misión es ayudar a las familias de todo Estados Unidos a poner fin a los problemas financieros a través de la educación financiera y la asesoría crediticia profesional.

Acerca de Hope Now: Hope Now es una organización nacional sin fines de lucro que se dedica a la preservación de la vivienda. Hope Now trabaja con las comunidades para ayudar a mejorar el mercado de la vivienda y proporcionar soluciones para ayudar a las familias a adquirir y mantener sus casas. Durante más de diez años, Hope Now ha ayudado a más de 200,000 familias en sus Homeowner Resource Fairs, o ferias de recursos para propietarios de viviendas. Los eventos son gratuitos y se realizan en colaboración con agencias locales aprobadas por HUD.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027866/Homebuying_Fall_Fair.jpg

FUENTE Consolidated Credit

