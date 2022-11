Constellar anuncia parceria estratégica com feiras de comércio de alimentos estabelecidas para lançar a Food2China Expo, a maior e mais influente feira de comércio de alimentos de Guangzhou

SINGAPURA, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Quatro das feiras de alimentos mais estabelecidas da China – "Food2China EXPO" de Guangdong (China) Imported Food Association (GDIFA) e Constellar-WorldEx, "Zhong Shi Zhan" da China Commerce Development Center (CCDC), "Guangzhou International Food and Ingredients Exhibition (GIFIF)" do China Council For the Promotion of International Trade Guangzhou Committee (CCPIT), e "Wine to China EXPO" (originado de Shenzhen TOEWine) – assinaram um acordo de parceria de longo prazo para lançar a primeira Food2China Expo, que será realizada na Poly World Trade Center Expo (Guangzhou) de 21 a 23 de setembro de 2023.

A Food2China Expo, organizada colaborativamente pelas partes mencionadas acima e a ser administrada pela Constellar-WorldEx, a Câmara de Comércio Internacional de Guangzhou e pelo Shanghai Hehe Exhibition Group, aproveitará a ampla expertise e experiência das feiras individuais para se tornar a maior e mais influente exposição internacional de comércio de alimentos em Guangzhou, conectando Guangzhou à Grande China e ao resto do mundo.

Como um dos primeiros portos de negociação da China e um grande terminal da Rota Marítima da Seda, Guangzhou é uma porta de entrada internacional para a culinária e cultura chinesas. Alem de ser um importante centro comercial, a cidade também é um centro internacional de alimentos onde a gastronomia de todo o mundo pode ser apreciada. Com a forte reputação global e credenciais de negócios de Guangzhou, a Food2China Expo espera ocupar mais de 66.000 metros quadrados de área de exposição, atraindo mais de 1.400 expositores e 80.000 visitantes que compreendem produtores de F&B, processadores, compradores, importadores, fornecedores, restaurantes, comércio eletrônico e outros prestadores de serviços profissionais de mais de 40 países e regiões.

"A exposição Food2China representa uma forte colaboração entre o governo chinês, empresas e associações do setor para integrar recursos e expertise no desenvolvimento da maior exposição de comércio de alimentos profissional da área da Grande Baía de Guangdong–Hong Kong–Macau", declarou Wolfgang Qi, gerente geral da Constellar-WorldEx. "A Food2China Expo é a principal plataforma comercial para as partes interessadas atenderem às mudanças nas necessidades e preferências de consumo de alimentos, bem como melhorarem a qualidade de vida dos cidadãos chineses."

A criação da Food2China Expo será um impulso significativo para as exposições e eventos de Guangzhou, elevando a reputação da cidade como o centro global influente para o setor de alimentos. A Food2China Expo sediará e conduzirá mais de 20 sessões e fóruns temáticos, em que os participantes poderão descobrir novas oportunidades e colaborações, criar novas redes, manter-se atualizado com as últimas tendências e obter insights mais profundos sobre implementação de políticas, inovações alimentares, aplicações e muito mais.

Além da exposição, a Food2China Expo trará uma nova plataforma de intercâmbio e cooperação de negócios onde os expositores podem otimizar sua participação por meio de serviços de matchmaking de negócios locais e durante todo o ano, conectando-se com mais de 300 mil líderes nos bancos de dados de compradores qualificados acumulados em mais de 20 anos a partir das respectivas feiras comerciais individuais.

O lançamento da Food2China Expo apresenta uma oportunidade para as empresas internacionais explorarem o enorme potencial do mercado chinês. Como parceira de joint venture internacional da Constellar-WorldEx e parceira de referência da Ásia para a curadoria de experiências inovadoras de eventos e locais, a Constellar trará a esta parceria de longo prazo sua experiência em facilitar a colaboração transnacional e expandir as redes.

"Em uma economia global cada vez mais conectada, nosso objetivo é liberar o valor das parcerias internacionais para ajudar as empresas a crescerem", disse o Sr. Mel Shah, vice-presidente sênior (Desenvolvimento Internacional e de Negócios) da Constellar. "Com nossa experiência na organização de eventos business-to-business de renome internacional, como o Industrial Transformation ASIA-PACIFIC, Agri-Food Tech Expo Asia e o Singapore FinTech Festival, onde reunimos comunidades para mostrar inovações, conectar-se e trocar conhecimentos, a Food2China Expo preparará o cenário para que a Constellar-WorldEx desempenhe um papel fundamental na inspiração da indústria de comércio de alimentos da China para um crescimento colaborativo e sustentável de longo prazo."

Sobre a Constellar

A Constellar conecta um ecossistema global de parceiros de eventos e consumidores por meio de um portfólio holístico de propriedade intelectual (IP) na indústria de Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições (MICE). Como parceira de referência da Ásia para a curadoria de experiências inovadoras de eventos e locais, a Constellar ativa redes impactantes para reunir mercados, empresas e consumidores globais para um crescimento sustentável. Com nossa experiência e dedicação, investimos em ajudar os clientes a construir relacionamentos confiáveis com as partes interessadas a longo prazo e permitir a colaboração entre setores por meio de soluções de engajamento de público de classe mundial. Para mais informações, acesse constellar.co.

Sobre a Constellar-WorldEx

A Constellar-WorldEx (anteriormente conhecida como WorldEx-SingEx Exhibitions (Guangzhou) Co., Ltd), que administra a exposição Food2China, é uma joint venture com a Constellar Holdings de Singapura, uma das principais empresas de exposição na região Ásia-Pacífico, investiu em conjunto pela Temasek Holdings e Cuscaden Peak Investments (anteriormente conhecida como Singapore Press Holdings Private Limited antes de se privatizada em 13 de maio de 2022). Com 20 anos de experiência na organização de exposições e na alavancagem da rede e experiência global da Constellar, a Constellar-WorldEx se concentra no desenvolvimento de mercados e redes na Ásia e na Grande China para o crescimento sustentável à medida que os conecta com o resto do mundo.

FONTE Constellar

