Constellar und das China National Convention Center gehen eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Veranstaltungen und zum Wissensaustausch ein

SINGAPUR, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Constellar, Asiens Referenzpartner für die Gestaltung innovativer Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, hat eine Absichtserklärung mit dem China National Convention Center (CNCC), Chinas größtem Kongresszentrum in Peking, unterzeichnet. Dies wird Constellar und CNCC in die Lage versetzen, strategische Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden und den Branchenaustausch im Bereich MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) zwischen Singapur und China im Jahr 2023 zu erleichtern.

MICE bleibt ein dynamischer Wachstumsmotor, da sich die Volkswirtschaften und Grenzen wieder öffnen. In Singapur hat sich die MICE-Branche stark erholt und verfügt über eine solide Pipeline an internationalen Veranstaltungen für 2023 und darüber hinaus. Dies spiegelt sich auch in der zunehmenden Nachfrage von Veranstaltern nach Veranstaltungen an dem von Constellar verwalteten Veranstaltungsort, der Singapore EXPO, wider, wo die Buchungen bisher etwa 65 % des Standes vor der Covid-19-Pandemie erreicht haben. Im Jahr 2022 zählte Constellar außerdem über 87.000 Besucher auf seinen vier wichtigsten Fachmessen – Agri-Food Tech Expo Asia, BuildTech Asia, Industrial Transformation ASIA-PACIFIC und Singapore FinTech Festival. Im Jahr 2023 wird Constellar sein Portfolio durch organisches und anorganisches Wachstum weiter ausbauen, wobei die internationale Präsenz im Großraum China durch diese Absichtserklärung gestärkt wird.

Mit der Wiedereröffnung der chinesischen Grenzen in diesem Monat werden auch wieder mehr internationale Veranstaltungen und Treffen in Peking erwartet. Peking ist eine der größten Wirtschaftsmetropolen der Welt und Sitz von über 50 Fortune Global 500-Unternehmen und über 100 der größten Unternehmen Chinas. Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Veranstaltungslandschaft und einer hohen Nachfrage nach persönlichen Veranstaltungen wird die strategische Partnerschaft die Entwicklung neuer Veranstaltungen, Talente und den Wissensaustausch erleichtern, indem sie das kollektive Wissen und die Erfahrung beider Parteien nutzt.

„Constellar freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem CNCC beim Ausbau der Netzwerke, die es Unternehmen in Singapur und China ermöglichen, neue Zielgruppen zu erreichen und international tätig zu werden", sagte Jean-François Quentin, Group Chief Executive Officer von Constellar. Er fügte hinzu: „Asiens MICE-Landschaft bleibt dynamisch, mit Nachholbedarf und starken Wachstumschancen. Mit Singapur und Peking als zwei der wichtigsten Wirtschaftszentren können Constellar und CNCC eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung der MICE-Industrie spielen, indem sie die Plattformen für die Umgestaltung von Unternehmen und Industrie stärken."

Das China National Convention Center befindet sich in Pekings Olympic Central Precinct, einer der sechs High-End-Wirtschaftszonen mit Schwerpunkt auf Unterhaltung, Sporttourismus und Geschäftskongressen, und ist Chinas größtes Kongresszentrum, in dem seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 über 10.000 Veranstaltungen stattfanden. Die strategische Ausrichtung der chinesischen Regierung auf Peking wird das Wirtschaftswachstum und die Expansion des Landes als MICE-Powerhouse beschleunigen.

Herr Wei Mingqian, General Manager des China National Convention Center, sagte: „Constellar und CNCC sind beide Branchenführer auf den asiatischen Veranstaltungsmärkten. Unsere Partnerschaft stärkt unsere Kompetenz bei der Gestaltung innovativer Veranstaltungen und Veranstaltungsorte für Unternehmen und Kunden. Wir freuen uns darauf, unser Wissen zu bündeln, den gegenseitigen Austausch zu fördern und unsere Kräfte zu vereinen, um die industrielle Zusammenarbeit und den Austausch zwischen China und Singapur zu verbessern."

Constellar verbindet ein globales Ökosystem aus Veranstaltungspartnern und Verbrauchern durch ein ganzheitliches Portfolio an geistigem Eigentum (IP) in der Veranstaltungs-, Incentive-, Kongress- und Ausstellungsbranche (MICE). Constellar ist Asiens Referenzpartner für die Kuratierung innovativer Event- und Venue-Erlebnisse und aktiviert wirkungsvolle Netzwerke, um globale Märkte, Unternehmen und Verbraucher für ein nachhaltiges Wachstum zusammenzubringen. Mit unserer Expertise und unserem Engagement unterstützen wir unsere Kunden dabei, langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu Stakeholdern aufzubauen und branchenübergreifende Zusammenarbeit durch erstklassige Lösungen zur Zielgruppenansprache zu ermöglichen. Besuchen Sie constellar.co für weitere Informationen.

