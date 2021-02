SHENZHEN, China, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Na MWC Xangai, a ZTE e a GSMA sediaram o Fórum de Mensagens 5G : Construindo o novo ecossistema de Mensagens 5G e capacitando a nova economia digital. O fórum atraiu líderes do setor da GSMA, CCSA (Associação de Padrões de Comunicação da China), AFCA (Associação de Cooperação Financeira da Ásia), China UnionPay, Centro de Serviços de Meteorologia Zhejiang, China Telecom, China Mobile, China Unicom, KDDI do Japão e outras operadoras líderes em todo o mundo, bem como fornecedores líderes de Mensagens 5G como ZTE, Guodu Interconnection, Shanghai Dahantricom Corporation e Whale Cloud Technology. Mais de 300 executivos e especialistas de governos, operadoras e empresas de todo o mundo participaram, tanto on-line quanto off-line, para compartilhar sua experiência com Mensagens 5G e explorar suas perspectivas de aplicação.

Em abril do ano passado, as três principais operadoras na China publicaram um relatório em conjunto, com o objetivo de tornar o serviço de Mensagens 5G um serviço universal de informações e comunicação 5G com suporte multiterminal, ampla cobertura e capacitação de vários setores. No mesmo ano, a GSMA divulgou suas especificações que indicaram que o serviço de Mensagens 5G deve ser incluído nas funções obrigatórias dos terminais de 5G. No momento, os padrões relacionados do setor foram formulados na China.

Wang Xiang, vice-presidente sênior (SVP) da ZTE, disse: "o serviço de Mensagens 5G tem o potencial de ter um futuro brilhante. Para ajudar a impulsionar a economia digital, a ZTE espera oferecer suporte total para as operadoras na construção de redes de Mensagens 5G e desenvolvimento de serviços, aproveitando sua experiência comercial e suas tecnologias de Mensagens 5G. A ZTE também trabalhará com parceiros a montante e a jusante na cadeia do setor, incluindo operadoras, fabricantes de terminais, prestadores de serviços e usuários empresariais, para construir um ecossistema de aplicação de Mensagens 5G."

Hoje, por meio dos esforços conjuntos das três principais operadoras chinesas e parceiros da cadeia industrial, o ecossistema do setor de Mensagens 5G tomou forma. Em termos de aplicação comercial, as três principais operadoras, juntamente com a ZTE e outros parceiros de equipamentos de rede, promoveram ativamente a construção de plataformas de Mensagens 5G, e todas as redes atenderam às condições de aplicação comercial em larga escala. Em termos de terminais, mais de 60 terminais de fabricantes de telefones celulares convencionais foram lançados para dar suporte ao serviço de Mensagens 5G até o momento. Em termos de construção do ecossistema de aplicações, o serviço de Mensagens 5G apresenta totalmente os cenários de aplicações inovadoras que podem ser integrados com milhares de setores. A ZTE apoia as três principais operadoras na realização de pesquisas industriais, na realização de concursos entre desenvolvedores e testes comerciais, e lançou mais de 300 aplicações para nove setores importantes, como governo e finanças.

"Aprendendo com casos no Japão, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, as três operadoras buscarão explorar ativamente a cooperação ecológica e o desenvolvimento conjunto. Os esforços estarão voltados para concentrar os recursos e dar plena importância ao valor de rede especificado na Lei de Metcalfe, estabelecendo as bases para uma melhor interconexão e acesso unificado para CSPs no futuro", disse Zhang Yunyong, membro CPPCC e gerente geral de centro de produtos da China Unicom.

Atualmente, a tendência está focada na economia digital. "O serviço de Mensagens 5G capacita milhares de setores e permitirá a conexão dos serviços para chegarem aos usuários da economia digital", disse Wang Quan, vice-presidente da ZTE, em um discurso marcante. "A ZTE está empenhada em se tornar um impulsionador da economia digital e construir o canal de mensagens "mais amplo e mais rápido" para os clientes. A solução da plataforma de Mensagens 5G AnyMessaging da ZTE oferece suporte a AnyNetwork (qualquer acesso de rede), AnyService (qualquer acesso de aplicativo industrial), AnyWhere (qualquer implementação de ambiente em nuvem) e AnyScale (qualquer implementação de capacidade)", explicou. "A ZTE continuará a construir uma plataforma de Mensagens 5G líder comercial e em tecnologia para as operadoras. Toda a série de celulares 5G da ZTE lançada este ano suportará o serviço de Mensagens 5G, e a plataforma de Mensagens 5G da ZTE lidera os testes e agora está pronta para uso comercial. Todos os nossos esforços visam apoiar as operadoras na promoção da cobertura total dos terminais. Para acelerar as atualizações industriais, lançamos o Openlab 2.0 e lançamos o primeiro sistema de certificação no setor, oferecendo aos CSPs sugestões sobre tecnologia, operação e treinamento de Mensagens 5G. Os quatro primeiros CSPs obtiveram a certificação. Também cooperaremos com a China Telecommunication Technology Labs (CTTL) no campo da certificação de Mensagens 5G", continuou.

Além disso, como a atualização da era 5G para os serviços tradicionais de mensagens curtas, o serviço de Mensagens 5G foi amplamente reconhecido pelas operadoras globais. Wang Quan confirmou que "o serviço de Mensagens 5G deve ser desenvolvido junto com o escopo global para construir um ecossistema global de Mensagens 5G." No fórum, a ZTE anunciou o plano global de cooperação de Mensagens 5G e lançou a iniciativa '0 CAPEX Trial', que oferecerá às operadoras globais testes de Mensagens de 5G de 0 CAPEX com base em nuvens públicas. A ZTE convidará parceiros da cadeia industrial global para construir um ecossistema global de Mensagens 5G e promover os benefícios dos serviços globais de Mensagens 5G.

No futuro, como a primeira aplicação 5G em uso comercial em larga escala, atendendo usuários públicos e do setor, o serviço de Mensagens 5G levará os benefícios das tecnologias 5G e dos serviços digitais para bilhões de usuários em todo o mundo. O serviço de Mensagens 5G demonstra o conceito de "ciência para o bem", permitindo que todos os usuários desfrutem da conveniência dos serviços inteligentes, trazendo novos modelos para a transformação digital das indústrias, impulsionando o desenvolvimento da economia digital e capacitando-a com recursos seguros e de benefício universal.

Contatos de mídia:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation