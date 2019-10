Construire en bois, une solution aux changements climatiques et aux villes durables

QUÉBEC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La deuxième édition du congrès international Woodrise s'est conclue aujourd'hui sur une note des plus positives. Cet événement, coorganisé par FPInnovations (Canada) et l'Institut Technologique FCBA (France), a rassemblé plus de 800 participants au Centre des congrès de Québec du 30 septembre au 4 octobre. Au total, des délégués de 29 pays représentant tous les continents ont pris part à cette tribune internationale pour partager les plus récentes avancées sur la construction en bois de moyenne et grande hauteur et promouvoir l'utilisation du bois dans les villes durables de demain.

Cet événement international unique s'est conclu par l'annonce du prochain congrès Woodrise, qui se tiendra à Kyoto, au Japon, à l'automne 2021, sous l'égide de la Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH). Le Japon, qui possède un long historique de construction en bois, a su tirer profit des propriétés sismiques du bois, tout en portant un intérêt particulier au bien-être apporté par les bâtiments en bois. « Nous sommes honorés d'accueillir Woodrise 2021 et d'apporter cette importante tribune internationale dans le marché asiatique », a déclaré Hideki Nose, président du comité directeur chez JIBH.

« De nombreuses parties prenantes ont déjà manifesté leur intérêt à prendre part à la prochaine édition de Woodrise, qui permettra de consolider les bases déjà mises en place et de maximiser l'apport du bois comme matériau phare dans la lutte aux changements climatiques », ont affirmé Stéphane Renou, président et chef de la direction de FPInnovations, et Christophe Mathieu, directeur général de l'Institut technologique FCBA.

De nouveaux partenaires pour l'Alliance Woodrise

La première édition de Woodrise, qui s'est tenue à Bordeaux (France), en 2017, a vu naître l'Alliance Woodrise, un regroupement de six instituts de recherche qui se sont unis pour définir et signer un mémorandum de coopération multilatérale pour le développement international de l'usage du bois et des matériaux biosourcés pour la construction et la rénovation de bâtiments zéro-carbones. À ce premier groupe s'étaient ajoutés de nouveaux signataires, en 2018, portant la liste à 25 participants représentant 10 pays.

Aujourd'hui, cinq nouveaux partenaires de R - D ont ajouté leur signature à l'Alliance Woodrise dans le cadre de la réunion tenue à Québec. Ces nouveaux signataires renforceront le réseau scientifique grâce à une vision de développement de la construction en bois à l'échelle mondiale.

À propos de JIBH

JIBH est une organisation japonaise sans but lucratif fondée en octobre 2018 dans le but de promouvoir les échanges et de favoriser les bonnes relations de l'industrie de la construction et de l'hébergement avec d'autres pays. Elle est composée de 58 entreprises principales dans les secteurs de l'hébergement, de la conception, de l'équipement et des composants de construction et de la construction de bâtiments.

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif, chef de file mondial qui se spécialise dans la création de solutions scientifiques pour soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur du secteur, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations a des laboratoires de recherche à Québec, à Montréal et à Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à travers le pays.

À propos de FCBA

Centre Technique Industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans la filière stratégique forêt bois. Son champ d'action couvre l'ensemble de la filière stratégique nationale forêt-bois des secteurs : sylviculture, pâte à papier, exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, emballages et produits divers. Il travaille également avec divers fournisseurs de ces secteurs. Ses 350 experts situés à Champs-sur-Marne (au sein du cluster ville durable), Bordeaux, Grenoble, Cestas, Charrey-sur-Saône, Nantes et Limoges assurent avec leurs 25 000 m² de laboratoires les missions de recherche, innovation, essais, certification, consultance, formation et normalisation. Il est l'un des trois plus grands Centres de Technologie au monde du secteur forêt-bois. Ses deux valeurs sont l'excellence scientifique et les relations humaines.

